Barbara D’urso abbandonata da Paolo Caruso: l’ex ‘bonas’ lascia la Pupa e il Secchione

Paola Caruso lascia Barbara D’urso. Al momento si parla solamente di indiscrezioni, i motivi della presunta rottura non sono infatti ancora noti. La notizia potrebbe però potrebbe avere a che fare con la decisione di non prendere parte al programma ‘La Pupa e il Secchione’ dov’era attesa.

Leggi anche: La Pupa e il Secchione, tutti pazzi per i ‘Solerico’: Federico e Soleil conquistano il pubblico

Paola Caruso lascia Barbara D’Urso: non parteciperà alla Pupa e il Secchione

Paola Caruso, conosciuta ai più per il ruolo di ‘Bonas’ nel programma di Paolo Bonolis Avanti un Altro, sarebbe stata eliminata dallo show di Italia Uno. Conosciuta nel salotto televisivo della D’urso pare che adesso tra le due donne i rapporti si siano in un certo qual modo ‘raffreddati’. Attualmente i motivi della rottura non sono noti. Sta di fatto che tutto lascia credere si tratti di un inatteso colpo di scena.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno in quanto, solamente pochi giorni fa, la Caruso aveva raccontato sui social la propria voglia di tornare sul piccolo schermo. Facendo un piccolo passo indietro, va ricordato che per anni la soubrette calabrese è stata ospite del salotto di Carmelita, dove ha persino ritrovato la madre biologica che l’aveva abbandonata in tenerà età. Una scena commovente quella che ondò in onda: una busta contenente il risultato del test.