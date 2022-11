GF VIP, Antonella Fiordelisi: ‘Mi ha scritto Totti’. Ma lui: ‘Non la conosco’

Francesco Totti, ora per la separazione con Ilary, poi per le questioni legali legate al divorzio, a seguire per la sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi e ora per le dichiarazioni rese da Antonella Fiordelisi, continua a stare, suo malgrado, al centro del gossip. Ma stavolta il Pupone non ha mandato giù le dichiarazioni in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip della modella e schermitrice concorrente del reality, Antonella Fiordelisi, che ha dichiarato di essere stata contattata da Totti su Instagram… quando già stava con Noemi oltretutto.

Le dichiarazioni di Totti sulla Fiordelisi

A rispondere per conto di Totti, che stavolta ha deciso di non soprassedere su questo ulteriore gossip, è stato il suo amico Alex Nuccetelli. Quest’ultimo dopo aver parlato con Francesco delle dichiarazioni rese dalla ragazza ha riportato quanto l’ex capitano giallorosso ha detto in merito. “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip. Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella Casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”.

Totti ha voluto dire la sua su questa vicenda, ma adesso la palla passa alla Fiordelisi. Cosa farà la gieffina si rimangerà tutto oppure porterà avanti la sua versione secondo la quale l’ex numero 10 della Roma le ha scritto sui social?