GF VIP, Antonella Fiordelisi: “Totti mi ha scritto a settembre”, ma lui stava già con Noemi

Antonella Fiordelisi si è lasciata andare una frase su Francesco Totti che non è passata inosservata nella casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ieri ha fatto delle confidenze sull’ex Capitano della Roma a Edoardo Donnamaria e Giale De Donà che hanno lasciato il pubblico perplesso, ma Alfonso Signorini non ci ha pensato più del dovuto ed è passato subito all’attacco durante la prima serata. Le confessioni che il noto conduttore è riuscito a farsi dare da Antonella sono ancora più scioccanti. Ecco quello che è successo.

Antonella Fiordelisi: “Totti mi ha scritto su Instagram a settembre”

Prima la separazione con Ilary, poi le questioni legali sul divorzio, lo scandalo dei Rolex rubati e il presunto tradimento con Noemi Bocchi. Totti è ancora al centro del gossip italiano. Adesso è oggetto di discussione anche nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la frase sfuggita a Antonella Fiordelisi, che aveva detto in confidenza ad alcuni coinquilini “Totti mi ha scritto”, Signorini ha subito incalzato il discorso durante la puntata di ieri 31 ottobre 2022.

Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Fiordelisi maggiori dettagli sul messaggio che Francesco Totti le avrebbe inviato sui social network.

Signorini: “Totti non è mai stato solo, era impegnato con Noemi quando ti scrisse”

“Mi scrisse solo ‘ciao’ e rimase la scritta ‘accetta’ o ‘annulla’. – ha detto l’ex schermitrice – Non ho accettato perché l’ho visto troppo tardi. È successo due, tre mesetti fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e vedere se esce e fare lo screen. Quando mi ha scritto si era già lasciato con Ilary”. Alfonso Signorini non ha perso tempo e le ha subito risposto: “Quindi a settembre. Ma Totti non è mai stato solo, era già fidanzato con Noemi”. “Ah ciao Noemi” ha risposto Antonella ironicamente.

Insomma, una confessione choc anche se Antonella Fiordelisi l’ha presa “alla leggera” e l’ha spifferata in modo ironico. Perché mai Francesco Totti avrebbe dovuto commentarle una storia o scriverle “ciao” se era fidanzato con Noemi Bocchi in quel momento? Chissà se il Capitano replicherà alla faccenda o se, peggio, lo farà Noemi?