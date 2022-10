Francesco Totti e la rivelazione dell’amico Alex Nuccetelli: ‘Potrebbe avere un figlio con Noemi Bocchi’

Tira aria di fiocco a casa di Francesco Totti, dove l’attuale relazione con Noemi Bocchi potrebbe evolversi anche con la nascita di un bambino. A dar adito a questo nuovo progetto familiare dell’ex Capitano della Roma, sarebbe il caro amico Alex Nuccetelli, che raccoglie le confidenze del leggendario giocatore del Campionato italiano. In merito, Francesco “ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi. Nonostante una profonda voglia di famiglia allargata, lo scenario è difficile e ci vorrà tempo”.

Insomma, tra i progetti di Totti ci sarebbe quello di creare una famiglia allargata, includendo la nuova fidanza Noemi. In merito alla rinomata amicizia con la bandiera giallorossa, Nuccetelli prosegue: “Non credo che Francesco vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri. Un passo che sarebbe da lui, ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare. Con Noemi si sarebbe lasciato andare, proprio perché arrivato alla consapevolezza che tutto era perduto per sempre con Ilary”.

Francesco Totti con Noemi: il “dopo Ilary”

Se il giocatore si è lasciato andare a confidenze così tanto intime con gli amici, è anche perché con Noemi ha ripreso serenità e sorriso. L’idea di una famiglia non è casuale, specialmente poi con una donna che ha riportato felicità nell’uomo, ferito dal burrascoso divorzio con Ilary Blasi. In tal frangente, Nuccitelli prosegue: “Noemi gli ha fatto tornare il sorriso, tanto che loro due stanno per andare a convivere a Vigna Clara, in un attico di 270 metri quadrati nel complesso Stellari: dieci stanze, tre bagni con Jacuzzi, terrazza con vista sul verde, completamente ristrutturato. Un condominio di lusso che comprende anche piscina e campi da tennis”.

Anche a livello pubblico, il Capitano non si nasconde più. I giornali di gossip hanno fatto uscire le foto del suo compleanno, organizzato proprio da Noemi al locale “L’isola del pescatore” a Santa Severa. Inoltre, i due sono stati avvistati insieme a Ponte Milvio, mentre trascorrevano una serata al Jerò. Oltretutto, entrambi sono stati visti anche in Francia: la televisione francese li ha immortalati mentre assistevano a una partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont.