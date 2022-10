Totti-Blasi, Ilary rivuole indietro scarpe e borse. Il giudice: ‘Devo prima ascoltare i testimoni’

La separazione più discussa del momento, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare di sé. Tra frecciatine e ricorsi legali, la vicenda non smette di destare un certo clamore finendo dritta dritta al centro dell’attenzione mediatica. In particolare, adesso la Blasi chiede all’ex Pupone la restituzione di borse, scarpe e gioielli.

Leggi anche: Divorzio Totti Blasi, la spartizione dei beni: a chi andranno soldi, casa, assegni e Rolex

Separazione Totti-Blasi: oggi l’udienza

Al cento dell’udienza che si è tenuta oggi, venerdì 14 ottobre, anche le famose borse della showgirl e gli altrettanto noti rolex che la stessa ha portato via all’ex capitano della Roma. Fermo restando che entrambi i protagonisti vogliono riappropriarsi dei propri beni, la soluzione non appare esattamente delle più veloci. Infatti, il tribunale civile di Roma si è riservato di decidere in merito al ricorso presentato dai legali di Ilary Blasi e nel quale la donna chiede appunto la restituzione dei propri averi.

La decisione del giudice

Nell’udienza di oggi che è durata circa un’ora e si è tenuta alla presenza dei giudici della settima sezione, il giudice si è riservato di fissare una nuova udienza per ascoltare anche i testimoni. Quindi, almeno per il momento, la soluzione all’intricata questione non appare delle più immediate. In tribunale oggi non c’era né Francesco Totti né Ilary Blasi.