Totti-Blasi, non solo il ‘furto’ di Rolex, scarpe e borse: Ilary rivuole la Smart di famiglia

C’è attesa per l’udienza fissata per il 14 ottobre in cui Francesco Totti e Ilary Blasi compariranno davanti al giudice per la prima volta dopo la separazione. Gli “scontri” tra i due a suon di scarpe, borse e Rolex continuano ad animare il gossip. In particolare, a far parlare in questo momento, è la richiesta di danni da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi all’ex marito.

Ad esacerbare gli animi tra i due ci sarebbero adesso circa 100 paia di scarpe, oltre a alcuni gioielli e anche una Smart di famiglia, Insomma nella mega villa dell’Eur, dove fino a qualche tempo fa regnava l’amore, adesso sembra vivere giorni di grande tensione.

L’udienza del 14 ottobre

La prima udienza dovrebbe essere utile ad affrontare questioni più delicate, come l’affidamento dei figli. Anche se la Blasi sembra aver chiesto al suo avvocato, Alessandro Simeone, di presentare anche un ricorso per vedersi restituire scarpe, borse e gioielli.

Dal canto suo l’ex capitano giallorosso aveva anche motivato queste “sparizioni” chiarendo che si era trattato di una ripicca dovuta alla scomparsa dei Rolex.