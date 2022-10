Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa: ‘Parlano solo su WhatsApp’

Vivono nella stesa casa, ma non sembrano avere alcuno scambio, se non tramite whatsapp. Sembra sia questa la situazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in attesa di comparire in udienza per la separazione il 14 ottobre prossimo.

I due vivono nella villa dell’Eur insieme ai figli, ma con spazi ben divisi, così da evitare di incontrarsi.

Le indiscrezione di amici e conoscenti sulla coppia

Sono gli amici più vicini alla ex coppia, ma anche i conoscenti a diffondere notizie circa una situazione davvero tesa tra i due che sembrerebbe non si parlino più da mesi e, se proprio necessario, comunicato tramite whatsapp seppure si trovano entrambi nella stessa casa.

Si annuncia un vero proprio scontro quello che si terrà nell’aula del tribunale il 14 ottobre prossimo. Ilary sembra pronta a chiedere la restituzione delle borse che Totti le avrebbe nascosto semplicemente “per ripicca” nei confronti dell’ex moglie che, avrebbe chiarito in un’intervista l’ex capitano della Roma, gli avrebbe sottratto gli orologi.

L’udienza, fissata per il 14 ottobre prossimo, nasce proprio dalla volontà di Ilary di riavere le sue borse, si tratta infatti di un’azione di reintegrazione a difesa del possesso. Di contro, però, sembra che Totti sia pronto ad eguale azione legale per riavere i Rolex.