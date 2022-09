Perché Ilary Blasi ha preso i Rolex di Totti? Ecco la rivelazione

Totti-Blasi. La coppia più famosa d’Italia, ora ad un passo dalla battaglia legale più attesa, si di recente incartata sulla questione dei Rolex sottratti al Pupone. Di fatto, dopo quella famosa intervista dell’ex Capitano rilasciata al Corriere della Sera, le spallate nei confronti della conduttrice non dono di certo mancate. E gli orologi sono diventati uno dei nodi cruciali.

Il mistero dei Rolex del Capitano

Tra le variegate e tonanti affermazioni dell’ex capitano giallorosso sul conto di Ilary Blasi, c’è infatti anche quella dei presunti Rolex che lei avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza. Ma quale sarebbe stato il motivo di tale sottrazione di beni? Come riportato da Fanpage, la questione è stata chiarita dal settimanale Chi, secondo cui i preziosi orologi sarebbero stati regalati dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi all’allora marito.

”Un dispetto” per riprenderseli

“Un dispetto, voleva riprenderseli“, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini. Parole che ridimensionerebbero quanto affermato da Totti solo qualche giorno fa sulla vicenda che non ha di certo mancato di provocare molto scalpore, oltre ad una miriade sconsiderata di meme social sull’argomento.

Intanto il Capitano…

Sulla questione, e sulla vicenda in generale, al momento la conduttrice romana ha deciso di rimanere in silenzio. Per lei parla il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, incaricato di seguire l’intricata vicenda che sembra farsi sempre più torbida. Nel frattempo, però, il Pupone continua a godersi la storia con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Lo stesso settimanale Chi lo avrebbe nuovamente immortalato mentre esce dalla casa della fidanzata. Chissà se questo gesto riuscirà a rompere il silenzio di Ilary.