Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in discoteca: i video su Instagram

Non ci sono più segreti in merito alla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due si fanno vedere insieme, ormai da qualche tempo. Tante le foto dei paparazzi. Ma adesso è lo stesso Totti a condividere con il suo pubblico social le uscite con la sua fidanzata. Su Instagram ha postato un video della serata trascorsa in discoteca.

Si tratta di una storia che l’ex capitano della Roma ha pubblicato sul social. Non si nasconde più la coppia che, anzi trascorre una serata di divertimento insieme ad amici e lo condivide su Instagram.

Il contenuto del video in discoteca

Totti seduto a un tavolino fa ondeggiare una candela e Noemi è al suo fianco in piedi, mentre balla. È la prima uscita pubblica condivisa dall’ ex capitano sul suo profilo personale. Il segno di un nuovo inizio per la coppia che finalmente è uscita allo scoperto, nonostante per tanto tempo sulla loro presunta relazione si sia fatto un gran parlare.

Se però fino ad ora sono stati nell’ombra, sembra proprio che si siano messi alle spalle questo periodo e, ora, sono pronti a viversi la loro storia d’amore senza paure, senza remore.