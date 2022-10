Totti ricorda il suo papà con un post: “Due anni senza di te”

A due anni dalla scomparsa del suo caro papà, Francesco Totti non perde l’occasione di dedicargli un pensiero. Un piccolo gesto quello dell’ex capitano giallorosso che ha voluto condividere con i suoi follower, visto che ha deciso di pubblicare una storia sul suo profilo Instagram.

In un momento tanto delicato della sua vita, Totti non può non rivolgere un pensiero a chi lo ha sostenuto sin da quando era bambino e, probabilmente, lo ha anche invogliato a proseguire la sua carriera calcistica: il padre morto il 12 ottobre del 2020.

Il breve messaggio in ricordo del papà

“Due anni senza di te”, scrive Francesco Totti. Un ricordo per papà Enzo a due anni dalla scomparsa. Un post nel quale, oltre alla brevissima ma significativa frase, viene postata una foto dall’ex capitano che lo immortala insieme al padre.

Dolcezza, tenerezza e un legame che neanche la morte è riuscita a recidere che viene espresso appieno nello sguardo che papà Enzo rivolge al figlio in questa fotografia.