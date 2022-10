Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposano? Spunta l’anello di fidanzamento

Si evolve la relazione di Francesco Totti, ex marito di Ilary Blasi, e Noemi Bocchi. Indiscrezioni vorrebbero che coppia già stia pensando a sposarsi, nonostante l’ex capitano della Roma abbia rotto dalla madre dei suoi figli appena pochi mesi fa.

L’anello di fidanzamento di Francesco Totti

Se il matrimonio non sembra più una lontana indiscrezione per giornali scandalistici, a rafforzare questa ipotesi è arrivata una situazione che potrebbe far decollare la coppia tra Francesco e Noemi: l’anello di fidanzamento, che rafforzerebbe ulteriormente la relazione tra la 34enne di Roma Nord e il leggendario calciatore romanista.

Tutto questo accade mentre Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a chiudere definitivamente la loro lunga storia d’amore, ma davanti all’aula di un Tribunale. Per la prima udienza legata al loro divorzio, si dovrà trovare una soluzione che ponga fine al loro matrimonio e soprattutto curi il massimo rispetto della coppia e soprattutto dei figli.

Tra un divorzio e un’aria di matrimonio, Totti avrebbe portato la nuova compagna in un noto ristorante della Capitale d’Italia. Proprio durante questa cena intima, la nuova fiamma dell’ex capitano romanista avrebbe sfoggiato il fatidico anello di fidanzamento. Alla cena, presenti anche la figlia del calciatore, Isabel, con i due figli di Noemi Bocchi.