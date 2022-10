Mtv Ema 2022: Maneskin candidati per il bis, ecco quando ci sarà l’evento, dove seguirlo e tutte le nomination

Rivelate le nomination per gli Mtv Ema’s 2022, con i nomi più gettonati che sono quelli di Harry Styles, Taylor Swift, Nicki Minaj e Rosalía. Nella candidatura dei Best Italian Act, tornano a farsi vedere i Maneskin, che proveranno a bissare il risultato del 2021.

Gli Mtv Ema 2022

Sono state annunciate le nomination per l’evento, che quest’anno si svolgerà il 13 novembre a Düsseldorf presso il PSD Bank Dome. Tra i più nominati, troviamo Harry Styles (sette nomination, tra cui “Best Artist,” “Best Song” e “Best Video”), Taylor Swift (sei nomination, tra cui “Best Artist,” “Best Pop” e “Best Longform Video”), Nicki Minaj e Rosalía, entrambe con cinque nomination tra cui “Best Song” e Best Artist”.

Tra i nominati, anche il gruppo italiano dei Maneskin, che quest’anno concorrerà nella categoria “Best Rock”, peraltro già vinto lo scorso anno, e “Best Italian Act”. Altre nomination sono arrivate per gli artisti Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Summer Walker e Wet Leg, tutti alla prima nomination della propria carriera.

Già da oggi, i fan potranno votare per i loro artisti preferiti nelle 17 categorie gender-neutral in cui rientrano “Best Song,” “Best Artist,” “Best Collaboration,” e le due nuove categorie “Best Longform Video” e “Best Metaverse Performance. Sarà possibile farlo sul sito di Mtv Ema fino alla mezzanotte del 9 novembre.

I Maneskin agli Mtv Ema 2022

Primo gruppo italiano a imporsi nella categoria “Best Rock” lo scorso anno, i Maneskin sono stati nominati anche quest’anno, a dimostrazione di come siano riusciti a tenersi sulla cresta dell’onda anche in questi 12 mesi. Il gruppo italiano proverà a fare il colpaccio, bissando questa vittoria, in attesa di capire se saranno tra i performer. In questa categoria, il gruppo romano dovrà vedersela con artisti del calibro dei Foo Fighters, Liam Gallagher, Muse, Red Hot Chili Peppers e The Killers.

I Maneskin sono candidati anche nella categoria “Best Italian Act”, ovvero le candidature per il miglior progetto musicale italiano. In questa speciale categoria, ci sono state nomination anche per Ariete, Blanco, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. La quinta nominata per i “Best Italian Act” è stata Ariete, scelta dalla fanbase di Mtv che ha votato tramite le Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia. La cantautrice di Anzio, ha avuto la meglio su colleghi e colleghe come M¥SS KETA, La Rappresentate Di Lista, Rhove e Tananai. Lo scorso anno, i “Best Act Italian” vennero vinti Aka7even, che tra l’altro s’impose sui Maneskin.

Dove vedere l’evento

I fan degli artisti, potranno seguire la manifestazione nella giornata del 13 novembre su MTV. In Italia, l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale. Inoltre, potrà essere seguito in simultanea anche su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00.

Potrà essere visto uno speciale dell’evento On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, oltre che su Pluto TV nei tre giorni che precedono l’evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs, che trasmetterà in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi (EMAs del 2021, MTV Movie & Tv awards 2022, VMAs 2022, MIAWS 2022, Isle of Malta 2022, oltre al Taylor Hawkins Tribute Concert di Londra ed alcuni MTV Unplugged).

Le nomination

Per la categoria “Best Song”, sono stati nominati:

Bad Bunny & Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Rosalìa – Despecha

Per la categoria “Best Video”, troviamo:

Blackpink – Pink Venom

Dojo Cat – Woman

Harry Styles – As it was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Nella categoria “Best Artist”, troviamo:

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalìa

Taylor Swift

Nella categoria “Best Collaboration”, possiamo trovare:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

Per la categoria “Best Live”, troviamo:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Per le nomination “Best Pop”, vediamo:

Billie Ellish

Dojo Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Per la “Best New”:

Baby Keem

Dove Comeron

Gayle

Seventeen

Stephen Sanchez

Tems

Per i “Best K-Pop”:

Blackpink

BTS

Itzy

Lisa

Seventeen

Twice

Per il “Best Latino”:

Anitta

Bud Banny

Becky G

J Balvin

Rosalia

Shakira

Per il “Best Electronic”:

Calvin Harris

David Guetta

Dj Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiesto

Per la categoria “Best Hip Hop”, troviamo:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Per “Best Rock”:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Maneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Per “Best Alternative”:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

Per i “Best R&B”:

Chloe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Per la categoria “Best Long Form Video”:

Foo Fighters – Studio 666

ROSALÍA – MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Per la categoria “Video For Good”:

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae – Fils de joie

Per la categoria “Biggest Fans”:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Per la categoria “Best Push”:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Per la “Best Metaverse Performance”:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Per la “Best Italian Act”: