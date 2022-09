Alessio di Uomini e Donne: chi è il corteggiatore di Federica, età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Una nuova puntata nel salotto più famoso del pomeriggio in compagnia di Maria De Filippi: le nuove troniste e i nuovi tronisti sono pronti a conoscere i rispettivi corteggiatori. Cosa ci aspetta il day time di oggi? I corteggiatori riusciranno a trovare le anime gemelle? Alessio e Federica sono usciti insieme, sarà scoccata la scintilla? Andiamo a vedere…

Chi è Alessio?

Alessio è una persona pacata, gentile e a modo. Federica l’ha portato in esterna perché molto interessata dal suo profilo. Alessio ha studiato economia aziendale e ora lavora in un’azienda di Milano. Si presenta in modo positivo, cosa che a Federica ha fatto molto piacere. L’esterna è andata molto bene e hanno trovato molti punti in comune, tra cui la passione per i bambini.

Dai colori chiari e dal tono di voce rassicurante, Alessio ha fatto subito colpo su Federica: un’esterna semplice ma intensa, una passeggiata tranquilla: ”Lui fisicamente è molto carino, le sue risposte pure. Mi è piaciuto!” – ha commentato Federica subito dopo l’esterna. Tra i due c’è sintonia, vedremo come andrà a finire.