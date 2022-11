GF VIP, Antonella Fiordelisi e la rivelazione choc su Higuain: “Mi chiese foto osè in chat”

Antonella Fiordelisi rilascia rivelazioni choc alla casa del Grande Fratello Vip. Dopo le affermazioni sul messaggio di Totti via Instagram, quando era proprio nel mezzo della relazione con Noemi Bocchi, la gieffina confessa di una chat con un altro ex calciatore: Gonzalo Higuain. Ecco cosa ha detto Antonella sull’atleta argentino.

Antonella Fiordelisi e le rivelazioni choc su “un calciatore di Roma con la Z”

Le confessioni che Alfonso Signorini è riuscito a farsi rilasciare da Antonella Fiordelisi nella puntata di ieri del GF VIP sono scioccanti. “Antonella riceve tantissimi messaggi da calciatori professionisti, dicci di più Antonella”. “Eh si, ogni tanto” ha risposto l’influencer e modella, per poi aggiungere: “L’ultimo è un calciatore che inizia con la Z ed è di Roma. Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all’appuntamento. Non so perché”.

E Signorini la incalza: “C’è solo un calciatore a Roma famoso che inizia con la Z”. Il riferimento a Zaniolo è stato immediato. Quindi secondo le dichiarazioni di Antonella, Zaniolo le avrebbe dato buca all’ultimo momento non presentandosi all’appuntamento.

GF VIP, Fiordelisi: “Higuain mi ha chiesto delle foto spinte”

Ma ancora più sconcertante è quello che ha detto sull’ex calciatore Gonzalo Higuain: “È stato più esplicito, prima ha iniziato a parlare del più e del meno, poi mi ha chiesto delle foto spinte. Non gliele ho mai mandate” ha confessato Antonella. “Ti prendi la responsabilità di tutto quello che stai dicendo, io non c’entro niente, il Grande Fratello non c’entra nulla”, ha risposto Alfonso Signorini, ironizzando.