Totti sceglie la casa dei sogni con Noemi Bocchi insieme alle figlie: le foto dell’attico di lusso

Si fa sempre più seria la storia d’amore che sta legando Francesco Totti, ex capitano della Roma, e Noemi Bocchi, la nuova compagna che è succeduta alla figura di Ilary Blasi. Il giornale scandalistico Chi, ha colto la nuova coppia mediatica del 2022 per le zone di Roma, precisamente al Centro Storico e nella zona nord della città, impegnata nella ricerca di una nuova casa insieme ai loro figli. Insomma, una situazione che fa comprendere la serietà di questa nuova relazione per il giocatore.

La nuova casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Come sappiamo, Francesco Totti ha deciso di lasciare la casa di famiglia all’Eur. Da qualche settimana, infatti, starebbe cercando una nuova dimora, come peraltro è stato visto fare nella zona di Roma Nord. Ora, sembra aver preso piede l’idea di creare una famiglia allargata con la compagna Noemi, trovando un’abitazione da dividere con lei e i suoi figli. Come fatto notare da Alfonso Signorini, la coppia, con tanto di figli, è stata vista aggirarsi tra il Centro Storico e Roma Nord proprio in cerca di un locale adatto alle loro esigenze.

I due avrebbero visitato, secondo il famoso conduttore televisivo, un lussuoso appartamento presso una di queste due zone capitoline, accompagnati da Isabel e le figlie di Noemi Bocchi. L’idea è quella di far fiorire questa relazione in tutto il proprio potenziale, magari ambendo a quella che sarà per certo un modello di famiglia allargata. Un disegno, peraltro, già metabolizzato dai ragazzini, che mostrano amicizia e si tengono per mano quando vengono pizzicati dai paparazzi.

In merito alla nuova casa tra Roma Nord e il Centro Storico, Alfonso Signorini ha scritto: “Non è una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione”.