Buffon e Ilaria D’Amico vicini di casa di Totti e Noemi Bocchi: la coppia si è trasferita a Roma Nord

Roma. Da vicini di spogliatoio nella nazionale italiana e vicini di casa, si potrebbe dire. Certo, ovviamente ancora non è dato sapere dove si trova la struttura abitativa in cui hanno effettivamente deciso di trasferirsi, ma il quadrante romano è lo stesso, probabilmente anche lo stesso quartiere. Rimane solamente da chiederci quanto saranno vicini di casa e quanto saranno distanti le loro rispettive abitazioni. Di chi parliamo? Dei due campioni della Nazionale dei tempi d’oro: Gianluigi Buffon e Francesco Totti.

Sono i pilastri del calcio italiano vecchia scuola, coloro che hanno effettivamente trainato l’Italia verso la vittoria incredibile del 2006, in Germania, un tour che ci è valso alla fine il titolo di Campioni del Mondo. Ora, i due campioni, come dicevamo, potrebbero diventare a tutti gli effetti vicini di casa. La notizia è sensazionale, certo. A riportarla è stata la rivista settimanale Chi, secondo cui l’ex portiere della Juventus e del PSG, che attualmente si troverebbe nella città di Parma, molto presto dovrebbe trasferirsi definitivamente nella Città Eterna, insieme alla compagnia della bellissima Ilaria D’Amico. Certo si tratta di una decisione che non fa che confermare la loro stabilità in quanto coppia, decisamente in controtendenza rispetto alle voci che circolavano sul loro conto, secondo cui la coppia stava facendo acqua da tutte le parti.

Nessuna difficoltà e nessuna idea di separazione, dunque, per il momento tra i due. Invece, arriva addirittura la svolta inattesa con tanto di trasferimento a Roma. Ecco allora che la parte più in della città, il quadrante nord, torna nuovamente sui trend mediatici: infatti è proprio lì che un’altra coppia, mediaticamente importante, sta per trasferirsi definitivamente: il posto dove Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preso in affitto il loro attico super lusso, per intenderci. Chissà come sarà la vita da vicini. Li vedremo palleggiare la domenica mattina e fare qualche scambio?