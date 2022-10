Ilaria D’Amico: chi è, età, carriera, vita privata, amori, figli, Instagram, Gigi Buffon

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche la conduttrice e giornalista Ilaria D’Amico, che si racconterà a cuore aperto, senza freni: dalla carriera alla vita privata, fino all’ultimo suo lavoro. Presto, infatti, su Rai 2 debutterà alla conduzione di un nuovo programma.

Dagli esordi al debutto di Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico è nata a Roma il 30 agosto DEL 1973 ed è una giornalista sportiva e conduttrice tv italiana, ma anche una nota attivista. Studentessa in giurisprudenza, Ilaria voleva diventare avvocato penalista, ma poi ha deciso di lasciare gli studi a pochi esami dalla laurea. Nel 1997, infatti, ha ricevuto la chiamata di Renzo Arbore, conosciuto tramite l’amico di famiglia Arnaldo Santoro, che l’ha voluta a Rai International nel programma La giostra del gol.

Il successo come giornalista sportiva (e non solo)

Ilaria D’Amico negli anni si è specializzata nel mondo del calcio e ha condotto la trasmissione sui mondiali del 1998, poi quella sugli europei del 2000. Nel 2001, infatti, è diventata giornalista pubblicista, poi nel 2002 ha debuttato sulla piattaforma satellitare conducendo per Stream W L’Italia, programma di intrattenimento giornalistico. Specializzata nel ramo sportivo, la conduttrice ha seguito anche la cronaca politica italiana e internazionale: ha lavorato per Rai, LA7, Sky.

Il lavoro come doppiatrice e scrittrice

Non solo calcio e giornalismo. Ilaria D’Amico nel 2006 è stata la doppiatrice del personaggio Saphira nel film anglo-americano Eragon di Stefan Fangmeier. E nel 2011 è stata tra le co-autrici di un libro bianco. Nel 2012, invece, ha esordito nella narrativa con il romanzo Dove io non sono ed è apparsa in un episodio della seconda stagione di Una mamma imperfetta.

Chi è il compagno, vita privata, la relazione con Gigi Buffon

Ilaria D’Amico è stata legata sentimentalmente per diversi anni all’immobiliarista Rocco Attisani, da cui ha avuto il suo primo figlio, Pietro (nato nel 2010). Nel 2014 però Ilaria ha iniziato una relazione clandestina con Gianluigi Buffon. All’epoca dei fatti anche Buffon era ancora legato all’ex moglie Alena Seredova. La loro relazione è stata rivelata dalle riviste di gossip, suscitando scandalo e ponendo drasticamente fine alle loro precedenti unioni.

Solo un anno dopo, nel 2015, Ilaria e Gigi hanno annunciato di aspettare un figlio insieme: Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Insieme ai due figli che Buffon ha avuto dalla precedente relazione con la Seredova (David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon) e a suo figlio Pietro, con la nascita del piccolo Leopoldo la coppia ha dato vita a una vera e propria famiglia allargata. Secondo alcune fonti di gossip Ilaria e Gigi si sarebbero anche sposati in segreto.

Ilaria D’Amico: Instagram, punta sui social

Ilaria D’Amico è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale (@ilariadamico_real) vanta 39,6 mila followers.