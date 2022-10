Domenica In, anticipazioni 16 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni domenica, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito di sempre. Tanti gli ospiti che si racconteranno a cuore aperto: tra carriera, vita privata, momenti divertenti e tanta commozione. Ma cosa succederà nel prossimo appuntamento, che andrà in onda il 16 ottobre a partire dalle 14?

A Domenica In si parlerà di Ballando con le Stelle

A Domenica In si tornerà a parlare di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera che appassiona da sempre i telespettatori. Dopo il debutto, Mara Venier tornerà a parlare della trasmissione con i giudici Guillermo Mariotto e Rossella Erra (quest’ultima voce del popolo), e i concorrenti Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini e Alessandro Egger.

Ospiti Iva Zanicchi ed Enrico Montesano

Come ha anticipato TvBlogo, a Domenica In arriverà anche Iva Zanicchi, che si racconterà a cuore aperto in una lunga intervista: dalla carriera all’ultima sua esperienza, quella che la vede protagonista a Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron. Ma non finisce qui. Ci sarà una lunga intervista anche al tanto discusso Enrico Montesano.

Alan Sorrenti e Dargen D’Amico da Mara Venier

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, arriveranno Alan Sorrenti e Dargen D’Amico. E sicuramente il pubblico ballerà e canterà sulle note delle loro canzoni.

Kim Rossi Stuart e Ilaria D’Amico

E ancora, da Mara Venier, per lo spazio dedicato al cinema, arriverà l’attore Kim Rossi Stuart, che ha da poco diretto un film ‘Brado’. Di questa pellicola lui è regista e autore, insieme a Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti. In studio, poi, ci sarà anche Ilaria D’Amico, che presenterà il suo nuovo programma, che presto debutterà su Rai 2.