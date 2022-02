Dargen D’Amico: chi è, età, canzoni, Sanremo 2022, occhiali, occhi, chi è la fidanzata, Instagram, testo e video di ‘Dove si balla’

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Si continuerà a parlare di Sanremo 2022 nel salotto televisivo di Mara Venier e arriverà in studio Dargen D’Amico, lui che ha fatto ballare davvero tutti all’Ariston.

Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni

Dargen D’Amico, all’anagrafe Jacopo Matteo Luca D’Amico, è nato a Milano il 29 novembre del 1980 ed è un noto rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi. Fin da giovane ha partecipato a sfide di freestyle per strada, ha conosciuto Gué Pequeno e Jake La Furia e insieme hanno fondato il gruppo Sacre Scuole, poi nel 2001 la band si è sciolta e da lì è iniziato la carriera di ‘solista’ di Dargen. Ha collezionato un successo dopo l’altro, ha partecipato a Sanremo 2022 con il brano ‘Dove si balla’.

Chi è la fidanzata di Dargen D’Amico?

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, è molto schivo e riservato.

Instagram

Dargen ha un profilo Instagram e con l’account @dargendamico vanta 144 mila followers.

Dargen D’Amico, testo e video della canzone ‘Dove si balla’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Dove si balla” la canzone con cui Dargen D’Amico salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

(6+)

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

– Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

– Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo…

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m’hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontanza sento ancora musica

Che fa

Pà para-rà pararà pa-pà

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Dove si balla è un brano con sonorità elettroniche e rap. E riflette sui cambiamenti, soprattutto sul mondo post-pandemia e sulle difficoltà che stiamo vivendo tutti noi.