Dargen D’Amico, chi è la fidanzata Giulia Peditto: età, Yoga, foto, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con la solita compagnia di Mara Venier su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Dargen D’Amico, un produttore, cantante e discografico italiano. La sua carriera è iniziata alla fine degli anni ’90 e nel tempo ha collaborato con tanti artisti del panorama musicale italiano. Ha una caratteristica peculiare che lo contraddistingue, quella di portare sempre gli occhiali da sole. Il cantante è legato sentimentalmente a Giulia Peditto, volete conoscerla meglio? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

La vita privata di Dargen D’Amico

Nonostante Dargen sia schivo e riservato, sappiamo che il suo cuore batte per una ragazza. I chiacchiericci su una presunta love story con l’insegnante di yoga e fitness Giulia Peditto non mancano. I due sono, infatti, apparsi spesso insieme nelle storie dei Ferragnez e altrettanto spesso, pubblicano foto prive di tag, ma che si riferiscono allo stesso posto. Usciranno allo scoperto prima o poi?

Chi è Giulia Peditto: età, yoga

Della giovane Giulia Peditto sappiamo che ha 29 anni, che è un’insegnante di fitness, specializzata in yoga e che è molto seguita sui social. Ama viaggiare e spesso vola in india per aggiornare le sue tecniche d’insegnamento e perfezionare le tecniche di rilassamento e di meditazione. Ha anche fondato una scuola di Yoga che si chiama Hagu Yoga ed è anche una personal trainer per Nike. Giulia Peditto è un’istruttrice di Yoga molto conosciuta e rinomata. Di origini senegalesi, la giovane è comparsa spesso in compagnia di Chiara Ferragni, altrettanto nota influencer ed imprenditrice digitale, con la quale ha peraltro condiviso diversi momenti insieme.

Yoga e il rapporto con le sorelle Ferragni

Giulia pratica Yoga da sei anni, riuscendo a far diventare questa sua grande passione un vero e proprio lavoro. Giulia svolge sia lezioni online sia corsi privati e tra i suoi clienti ci sono La Pina e lo speaker di Radio Deejay Diego Passoni. La ragazza appare spesso sui social in compagnia delle sorelle Ferragni ed è stata anche una modella per alcuni tutorial realizzati dal truccatore di Chiara: Manuel Mameli.

Instagram

Giulia è molto seguita sui social. Il suo account vanta infatti la bellezza di oltre 28 mila follower!