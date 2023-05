Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 28 maggio 2023: anticipazioni puntata

Come ogni domenica che si rispetti, ormai da anni, l’appuntamento su Rai 1 è uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier, la zia nazionale, che da settimane tiene compagnia al pubblico. Anche domenica 28 maggio saranno tantissimi gli ospiti, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto davanti a quelle telecamere. E lo faranno mettendosi a nudo, senza filtri, dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni, riportate in esclusiva da TvBlogo.

Gli aggiornamenti sull’alluvione in Emilia Romagna a Domenica In

Stando alle anticipazioni la puntata, come è accaduto la settimana scorsa, si aprirà con gli ultimi aggiornamenti sull’alluvione che pochi giorni fa ha colpito l’Emilia Romagna. In apertura ci sarà un collegamento con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, poi la padrona di casa Mara Venier farà il punto della situazione su quella tragedia. Tra morti, famiglie sfollate, macchina della solidarietà ancora in moto.

Da Little Tony al racconto di Luca Barbareschi

Ma non finisce qui. Mara Venier poi volterà pagina e tornerà a parlare di Little Tony. In studio, per celebrare il cantante a dieci anni dalla morte, ci sarà la figlia Cristiana Ciacci. E con lei Bobby Solo, grande amico del papà. Ma anche Rosanna Fratello, Gigliola Cinquetti, Edoardo Vianello. Tra gli ospiti di Domenica In, poi, Luca Barbareschi, l’attore, regista e produttore, che si racconterà a cuore aperto.

La storia di Andrea e Franco Antonello a Domenica In

Non solo musica e grandi ricordi, a Domenica In non mancheranno le emozioni. E in studio il 28 maggio, a partire dalle 14, arriveranno Franco Antonello e suo figlio Andrea, affetto di autismo. Franco ha lasciato tutto nel 2010 ed è partito con suo figlio in moto: insieme hanno attraversato l’America. E quel loro viaggio è diventato un best seller ‘Se ti abbraccio non avere paura’, che ha ispirato il film di Gabriele Salvatores ‘Tutto il mio folle amore’.

La musica con Dargen D’Amico e Arisa

Infine, per lo spazio dedicato alla musica in studio da Mara Venier ci saranno due cantanti: da una parte Dargen D’Amico, che ha laniato da poco il singolo ‘Pelle d’oca’, dall’altra Arisa che presenterà il brano ‘Non vado via’.