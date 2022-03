Little Tony: chi era, com’è morto, vita privata, canzoni, mogli, chi è la figlia Cristiana Ciacci

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony.

Chi era Little Tony e come è morto

Little Tony all’anagrafe Antonio Ciacci è nato a Tivoli il 9 febbraio 1941 ed è deceduto a Roma, il 27 maggio 2013. Nella sua vita ha dato modo a tutti di conoscere la sua arte, un cantante, attore ma anche cittadino di San Marino. Il cantante ha sempre vissuto a Roma, sull’Appia Antica, nonostante abbia viaggiato tantissimo per la sua carriera.

Le sue canzoni più celebri (e indimenticabili) sono senza dubbio Cuore matto, Riderà, 24mila baci. Ma la sua discografia è talmente ampia e amata che è difficile farne una scelta. Il cantante è scomparso a causa di un tumore, a Roma, il 27 maggio del 2013.

Chi era la moglie, figli

La prima moglie di Little Tony si chiamava Giuliana Brugnoli, che di lavoro faceva l’assistente di volo. I due si sposarono nel 1973 ed ebbero una figlia: Cristina Ciacci. Giuliana sfortunatamente è morta nel 1993 sotto gli occhi di Little Tony a causa di un tumore. Qualche anno dopo, nel 1999 il cantante si è sposato con Luciana Manfra: la loro relazione fece molto scalpore poiché la Manfra è coetanea di sua figlia Cristiana.

Chi è Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci è nata dall’amore tra Little Tony e Giuliana Brugnoli nel 1974. La giovane Cristiana ha perso sua madre nel 1993 a soli 19 anni a causa di un tumore. Come suo padre Cristiana si è dedicata alla musica fin da giovanissima, ha fondato infatti la Little Tony Famili, una band musicale con la quale si esibisce spesso in Italia: accanto a lei c’è Angelo Petruccetti, storico collaboratore del padre e due ballerine.