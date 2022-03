Giuliana Brugnoli, chi è la mamma di Cristiana Ciacci: età, Little Tony, come è morta

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Cristiana Ciacci, ma conosciamo meglio sua mamma Giuliana.

Chi è la prima moglie di Little Tony

Giuliana Brugnoli è stata la prima moglie di Little Tony e dal loro amore è nata la figlia, Cristiana Ciacci, venuta al mondo nel 1972. I due si sono sposati nel 1972, ma nel 1993 la donna è morta a causa di un brutto male: non è riuscita a vincere la sua battaglia più difficile. Una bellissima storia d’amore, fatta di alti e bassi come tutte le coppie, giunta al capolinea con il decesso di Giuliana. Lei che prima di conoscere e innamorarsi del cantante lavorava come hostess di volo.

Giuliana Brugnoli e Little Tony

E’ stata la figlia, Cristiana Ciacci, a raccontare ai microfoni di Domenica In l’amore che legava la mamma a Little Tony: ‘Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme 12 anni”. I due, infatti, sono convolati a nozze nel 1972 a San Marino, poi due anni dopo è nata Cristiana.

Chi è Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci è nata dall’amore tra Little Tony e Giuliana Brugnoli nel 1974. La giovane Cristiana ha perso sua madre nel 1993 a soli 19 anni a causa di un tumore. Come suo padre Cristiana si è dedicata alla musica fin da giovanissima, ha fondato infatti la Little Tony Famili, una band musicale con la quale si esibisce spesso in Italia: accanto a lei c’è Angelo Petruccetti, storico collaboratore del padre e due ballerine.