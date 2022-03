Cristiana Ciacci: chi è, età, lavoro, vita privata, anoressia, figli, madre, Little Tony, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony.

Chi è la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci è nata dall’amore tra Little Tony e Giuliana Brugnoli nel 1974. La giovane Cristiana ha perso sua madre nel 1993 a soli 19 anni a causa di un tumore. Come suo padre Cristiana si è dedicata alla musica fin da giovanissima, ha fondato infatti la Little Tony Famili, una band musicale con la quale si esibisce spesso in Italia: accanto a lei c’è Angelo Petruccetti, storico collaboratore del padre e due ballerine.

Chi è il marito, figli

La vita privata di Cristiana Ciacci è molto complessa, la giovane ha sofferto di anoressia cosa che ha messo molto in crisi il rapporto con il padre. Oggi Cristiana Ciacci ha la bellezza di 5 figli, tutti che iniziano con la lettera M: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia.

Instagram

Cristiana non ha un suo vero profilo Instagram personale, ma esiste un account collegato e gestito da lei: clicca qui.