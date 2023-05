Laura Pausini per l’Emilia Romagna: devolverà il suo cachet alle persone colpite dall’alluvione

Laura Pausini ha deciso di non rimanere indifferente davanti alla catastrofe registratasi nel corso della settimana scorsa in Emilia Romagna. Lei, infatti, è una delle artisti che ha deciso di dare il suo contributo per la causa. Non solo attraverso una testimonianza personale del disastro, che ha colpito anche lei e la sua famiglia, ma anche con quello che potrebbe essere un concerto di solidarietà, oltre a diverse raccolte fondi che ha voluto presiedere. Per il momento, però, c’è una mossa concreta: la cantante ha deciso di devolvere l’intero cachet del suo concerto a Venezia ad alcuni comuni colpiti dall’alluvione.

Laura Pausini per la popolazione dell’Emilia Romagna

La settimana scorso è stata tremenda per i residenti di alcune zone specifiche dell’Emilia Roma: le alluvioni hanno avuto pesanti ripercussioni, e il numero di morti e dispersi non è ancora stato definitivamente accertato. Anche in queste ore, quando le piogge sembrano dare un po’ di tregua, in realtà si spala fango e acqua senza fine, soprattutto per aiutare coloro che sono maggiormente in difficoltà e gli sfollati. E così, in molti si stanno prodigando a favore dell’Emilia in difficoltà, come anche alcuni volti rinomati dello spettacolo. Tra questi c’è anche Laura Pausini.

Il cachet del concerto di Venezia per aiutare la popolazione

Come ha scritto lei stessa sui suoi canali ufficiali: “Ciao a tutti, come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”.