Come aiutare l’Emilia Romagna dopo l’alluvione: l’Iban per le offerte

In queste ore drammatiche per l’Emilia Romagna, sono varie le realtà associative che si sono attivate in raccolte fondi o di aiuti per le vittime dell’alluvione. Tra queste anche la Caritas diocesana, che si è attivata per una raccolta di fondi da destinare alle persone in profondo stato di emergenza dopo i fatti legati al maltempo e lo straripamento del Po. Con la raccolta di solidarietà, la Caritas vuole anzitutto aiutare le persone che oggi sono rimaste senza una casa per l’alluvione.

Come aiutare l’Emilia Romagna con la Caritas

Con gli aiuti proposti dalla Caritas, si potrà aiutare i più bisognosi in difficoltà anche a distanza. Nella propria azione di solidarietà, l’Ente della CEI comunica ad Avvenire attraverso don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italia: “Come Caritas siamo pronti a intervenire in una prospettiva di accompagnamento che, come già sperimentato in precedenti emergenze in Italia e nel mondo, metta al centro i bisogni delle persone, in particolare di quelle che vivevano già situazioni di disagio sociale ed economico e che rischiano di rimanere escluse da altre forme di supporto”.

Come sostenere Caritas negli aiuti

Sarà possibile sostenere gli interventi della Caritas in Emilia Romagna, utilizzando il conto corrente postale n. 347013. In alternativa, si possono fare donazioni online tramite il sito https://donazioni.caritas.it. Si possono effettuare bonifici bancari, specificando nella causale “Emergenza alluvione 2023”.

Gli IBAN per i bonifici della solidarietà

Questi sono i codici IBAN cui versare offerte per le vittime dell’Emila Romagna:

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

Si può sostenere anche la Croce Rossa Italiana, che tra gli operatori del terzo settore è attiva nella crisi che sta coinvolgendo l’Emilia Romagna.