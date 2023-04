Alluvione a Prati Fiscali, dopo 48 ore famiglie senza più casa e danni per milioni di euro (FOTO)

Il maltempo che si è abbattuto sabato e domenica su Roma ha lasciato alcuni quartieri a fare i conti con i danni provocati dalla forte pioggia. Alcune zone sono rimaste sott’acqua e in particolare A Prati Fiscali, in via Conca d’Oro e Montesacro. Garage sommersi dall’acqua, scantinati, cortili. La situazione è stata devastante, al punto che si è reso necessario anche evacuare diverse famiglie dalle proprie case e negozi allagati.

Task force in azione per liberare i cittadini dall’acqua

Per poter liberare i quartieri dall’acqua sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile, la Polizia locale. Una vera e propria task force in aiuto dei cittadini rimasti sott’acqua. E per consentire le attività dei mezzi di soccorso si è reso necessario anche chiudere al traffico via dei Prati Fiscali.

Nonostante siano trascorsi due giorni da quei fatto e, seppure i soccorritori, abbiano fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità, i residenti devono ancora fare i conti con il fango e gli enormi disagi provocati dagli allagamenti, per non parlare degli ingenti danni, la cui stima, al momento, risulta ancora estremamente ardua.

Nonostante l’emergenza sia rientrata i cittadini fanno i conti con fango, rifiuti e … paura

L’emergenza è rientrata, ma restano tantissimi i problemi da risolvere dopo la tempesta d’acqua che ha travolto cittadini e commercianti delle zone. Tra le altre cose anche lo smaltimento di mobilia e attrezzature varie che sono state sommerse dall’acqua e andate distrutte. Un intervento nel quale stanno ricevendo il prezioso aiuto di Ama. Ci vorrà tempo per tornare alla normalità, ma soprattutto resta la paura. Il timore che un’altra tempesta d’acqua possa far rivivere ai residenti questa situazione. Una situazione di allarme per la quale le famiglie colpite e che si sono viste costrette ad abbandonare le proprie casa perché sommerse da acqua, liquami e fango chiedono aiuto alle istituzioni competenti e non solo per risolvere il problema attuale, ma perché non debba più succedere.