Maltempo a Roma, abitazioni sommerse dalle acque nel III Municipio: persone e animali intrappolati (VIDEO)

Maltempo a Roma. Il risveglio di oggi nella Capitale non è stato di certo tra i migliori, soprattutto per coloro che si trovano in Via dei Prati Fiscali Vecchia, zona Concadoro. Strutture abitative completamente allagate, con persone e animali rimasti intrappolati senza poter uscire. Le operazioni sono in corso proprio in questi minuti: c’è difficoltà nel far drenare l’acqua a causa della conformazione territoriale.

Maltempo Roma, bomba d’acqua e grandinata sulla Capitale, traffico in tilt: le previsioni meteo

Abitazioni allagate a Prati Fiscali: situazione critica

Un risveglio traumatico dovuto alla incessante pioggia che per diverso tempo ha attanagliato la città, finendo in questo caso per allagare completamente le abitazioni. Non solo, dunque, il cortile delle abitazioni, ma anche i seminterrati e i garage che si sono velocemente riempiti a causa anche della conformazione territoriale. Diverse le persone che se la sono vista brutta, perché rimaste intrappolate nei loro garage, in alcuni casi anche insieme ai loro animali.

Persone e animali rimasti intrappolati dentro casa

Allagamenti in almeno 6 o 7 abitazioni di Via dei Prati Fiscali Vecchia. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione Civile. Le abitazioni si trovano tutte all’interno di una vera e propria conca. Insieme a loro anche la squadra dei sommozzatori per dare supporto alle operazioni che sono davvero molto delicate e complesse. Intanto l’acqua continua a cadere. La situazione è davvero grave e le operazioni proseguono anche in questi minuti: non si riesce a deviare l’acqua e alcune persone sono ancora intrappolate nei loro appartamenti senza possibilità di poterne uscire. Alcune sono già state tratte in salvo, ma altre ancora rimangono da dover tirar fuori dalla pericolosa situazione.

Interi quartieri senza corrente

Inoltre, i danni provocati dalle piogge hanno intaccato anche le reti elettriche di diverse zone: quartiere Val Melaina, Monte Cervialto, parte di Nuovo Salario e Prati Fiscali sono completamente al buio. E questo non solamente nelle abitazioni, ma anche in strada, con luminarie e semafori completamente fuori uso.

Le operazioni in corso

Come anticipato, oltre alle persone, ci sono anche diversi animali che rischiano di annegare in acqua: per il momento sono stati tratti in salvo due cani simil Dobermann, ma c’è ancora molto da fare. La situazione è resa particolarmente difficile dal fatto che sembra impossibile riuscire a deviare l’acqua che si è accumulata negli appartamenti, dal momento che questi si trovano in una vera propria conca. Ecco i video della situazione in questa ultima ora: