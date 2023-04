Maltempo in Italia, scatta l’allerta meteo gialla per domani 16 aprile: ecco dove

Aprile continua a riservarci sorprese, non proprio piacevoli, per quanto riguarda il meteo. Anche se marzo dovrebbe essere il mese più imprevedibile, quest’anno aprile non scherza. Piogge, grandinate e neve: questo mese non ci risparmia nulla. E anche domani, 16 aprile, il tempo non sarà dei migliori, anzi, il maltempo si abbatterà sull’Italia.

Maltempo Roma e nel Lazio, nubifragio e strade allagate sul litorale: forte grandinata a Ostia e a Formia (FOTO E VIDEO)

Maltempo in Italia: scatta l’allerta meteo

Maltempo previsto per domani, domenica 16 aprile, in Italia. E’ scattata l’allerta meteo giallo per il rischio temporali e idrogeologico in dieci regioni. Il tempo sarà brutto soprattutto nel Centro-Sud. Ma ecco quali sono le regioni più colpite e nelle quali è scattata l’allerta meteo. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Anche per la giornata di oggi, sabato 15 aprile, la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino meteo ed è allerta di colore giallo per criticità idrogeologica su tutta la Regione Lazio, nessuna zona esclusa. Domenica 16 aprile non è da meno. L’ampia perturbazione attiva oggi al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, si sta spostando infatti verso lo Jonio e nel corso della notte porterà precipitazioni ancora più intense.

Il maltempo travolge Roma: allagamenti, rami caduti e traffico in tilt (VIDEO)

Pioggia, temporali e vento: le previsioni

Non solo pioggia e temporali, ma anche vento. Ai fenomeni sarà infatti associata una forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri. I fenomeni meteo potrebbero portare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori settentrionali di queste due ultime regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. In conclusione, sulla base delle previsioni meteo avanzate è prevista per la giornata di domani l’allerta gialla nelle 10 regioni.