Maltempo Roma e nel Lazio, nubifragio e strade allagate sul litorale: forte grandinata a Ostia e a Formia (FOTO E VIDEO)

Ondata di maltempo in queste ore nel Lazio. Non soltanto neve ma anche pioggia e grandinate in tutta la Regione. Sul litorale romano diverse le strade allagate (come ad Ardea e a Ostia), così come in Provincia di Latina teatro di forti temporali e, anche qui, grandinate. Un brusco risveglio dell’inverno dunque in questo weekend di Pasqua: ecco pertanto la situazione meteo con gli ultimi aggiornamenti.

Maltempo Roma, pioggia e grandine, strade allagate ad Ardea e Ostia

Partiamo da Roma e Provincia. Nella notte i violenti temporali hanno provocato notevoli disagi in particolare ad Ardea dove diverse strade, sia nelle zone interne che sul lungomare, sono finite “sott’acqua”. Rimanendo sul litorale grandine è caduta ad Ostia stamattina.

Strade allagate ad Ardea e a Tor San Lorenzo, grandine a Ostia oggi 8 aprile 2023

Grandine a Formia oggi sabato 8 aprile 2023

Anche in Provincia di Latina l’ondata di maltempo non ha concesso tregua. Piogge e forti temporali sono andati avanti per tutta la notte e fino a stamattina. A Formia in particolare si è abbattuta una forte grandinata (qui il video).

Foto Gianluca C./Meteo Lazio

Dove nevica oggi e domani nel Lazio, le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2023

Oltre a pioggia e grandine questo inizio di aprile, come vi abbiamo raccontato questa mattina, è caratterizzato dal ritorno della neve. In queste ore sono davvero tantissime le località coperte dai fiocchi bianchi. Sul Terminillo ad esempio è in corso una forte nevicata. Altri fiocchi, seppur misti a pioggia, dovrebbero cadere nelle prossime ore con temperature oscillanti tra 1 grado e -4. Neve anche a Campocatino presso la località Le Campore a circa 1.200 metri di quota, in provincia di Frosinone. Al momento, secondo quanto riportato dagli esperti di Meteo Lazio, l’accumulo (parziale) è stimato intorno ai 5 centimetri (qui il video e le immagini). E ancora. Neve a Leonessa (Rieti), e ad Avezzano (AQ). In Abruzzo Pescasseroli completamente imbiancata.