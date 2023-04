Brusco risveglio dell’inverno in questo weekend di Pasqua. La neve, ma anche la grandine, sta caratterizzando il fine settimana di molte località del Lazio e dell’Abruzzo. L’ondata di maltempo, caratterizzata anche da fortissime piogge abbattutesi nella notte, proseguirà anche nelle prossime ore mentre domani e dopodomani dovrebbe concedere una tregua. Intanto ecco tutte la situazione attuale.

Dove nevica oggi 8 aprile 2023 nel Lazio

Diverse le località imbiancate dalla neve last minute, giunta in piena primavera. Fiocchi sia in alta che in bassa quota nel Lazio nelle Province di Rieti e Frosinone, nonché nelle zone di confine con l’Abruzzo. Di seguito le principali segnalazioni.

Nevica sul Terminillo e a Campocatino oggi sabato

Sul Terminillo una forte nevicata si è abbattuta in queste ore. Altri fiocchi, seppur misti a pioggia, dovrebbero cadere nelle prossime ore con temperature oscillanti tra 1 grado e -4. Neve anche a Campocatino presso la località Le Campore a circa 1.200 metri di quota, in provincia di Frosinone. Al momento, secondo quanto riportato dagli esperti di Meteo Lazio, l’accumulo (parziale) è stimato intorno ai 5 centimetri (qui il video e le immagini).

Foto Meteo Lazio S. Blasi

Meteo Lazio neve, fiocchi a Leonessa

In questo video (clicca qui) proveniente dalla Vallonina nel Comune di Leonessa si vede la forte nevicata arrivata a circa 1.450 metri di altezza (Fontenova): in questo caso il manto nevoso raggiunge i 20 centimetri.

Neve in Abruzzo a Pasqua 2023, le previsioni per oggi e domani

Anche in Abruzzo è di scena la neve per questo colpo di scena fuori stagione. Sempre secondo quanto riportato da Meteo Lazio una spettacolare bufera di neve è in atto ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, a soli 650 metri slm e al confine con il Lazio. Si registra un accumulo ben oltre i 5 cm.

Scatto di Giorgio D’Ambrosio/Meteo Lazio

Autostrada A24 bloccata 8 aprile 2023 per neve e incidente

Chiudiamo infine con l’Autostrada dei Parchi che è completamente bloccata in questo momento all’altezza di Carsoli (in direzione L’Aquila) per un incidente. “Sta nevicando in maniera copiosa, quindi consigliamo di non avventurarsi se sprovvisti di dotazioni invernali”, si legge in un ultimo aggiornamento sul portale meteorologico regionale.

Pescasseroli imbiancata per Pasqua

Anche a Pescasseroli, sempre in provincia de L’Aquila, la neve è caduta copiosa. Ecco alcune immagini pubblicate in questi minuti.

Maltempo Roma e nel Lazio, strade allagate sul litorale romano e in provincia di Latina

Oltre alla neve in queste ore le forte precipitazioni hanno creato forti disagi sul litorale romano e in provincia di Latina. Grandine a Ostia e a Formia in tal senso (qui l’articolo completo), strade allagate ad Ardea (Roma).