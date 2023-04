Neve nel Lazio a Pasqua e Pasquetta 2023? Le previsioni meteo per domenica 9 e lunedì 10 aprile

Dobbiamo dimenticarci, almeno per un po’, le magliette a maniche corte, le giacche e le giornate primaverili e dobbiamo tirare fuori dall’armadio maglioni e cappelli perché la settimana di Pasqua sembra essere quasi ‘natalizia’. Tra temperature in calo in tutta Italia, freddo, pioggia e…addirittura neve. Perché se da una parte c’è chi ha già organizzato una gita fuori porta approfittando del ponte lungo, uno dei tanti del 2023, dall’altra il meteo sembra remare contro perché le previsioni parlano di aria artica in arrivo e di una perturbazione che ci accompagnerà fino a Pasquetta.

Le previsioni di oggi 5 aprile 2023 a Roma e nel Lazio

Come hanno spiegato gli esperti di Meteo Lazio, su tutta la Regione in questa settimana santa i cieli saranno nuvolosi, a tratti coperti e dalle prime ore di oggi, mercoledì 5 aprile, bisognerà fare i conti con una perturbazione, che tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio andrà a colpire le coste laziali. Aria fredda, artica, in arrivo, con correnti da Tramontana e Grecale su buona parte del territorio, quasi nessuna zona è esclusa. Nella giornata di oggi, infatti, i fenomeni precipitativi saranno a carattere temporalesco di debole o moderata intensità, ma i rovesci potrebbero essere associati anche alla caduta di grandine o graupel, soprattutto sulle aree montuose o collinari del Lazio Orientale. Precipitazioni che saranno a carattere nevoso aldilà dei 900 metri.

Nevicherà oggi?

Nella giornata di oggi non si esclude la possibilità di neve mista a pioggia o nevischio dagli 800 metri, soprattutto a Nord della Tuscia Viterbese, Alta Valle del Tevere e verso il Reatino. Le aree ‘a rischio’, spiegano gli esperti, saranno quelle più alte dei Monti Prenestini, Lucretili, Sabini, compresi i Monti Simbruini tra Lazio e Abruzzo. Ma non solo. Qualche fiocco potrebbe addirittura cadere dal primo pomeriggio sui Monti Lepini e Aurunci, ma al di sopra dei 1.200 metri di altezza. Nevicate anche tra i 1.000-900 metri sull’Alta Ciociaria, Arcinazzo Romano e il Massiccio della Meta.

Pioverà a Roma e nel Lazio a Pasqua e Pasquetta? Ecco che tempo farà

Ma cerchiamo di capire che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, due giorni cerchiati in rosso sul calendario, tra gite fuori porta e relax lontano dal lavoro e dalla vita di tutti i giorni. Da venerdì 7 aprile non cambierà molto: l’Italia dovrà ancora fare i conti con l’aria fredda. Sabato 8 aprile, invece, i cittadini del Lazio potrebbero fare i conti con la pioggia e le temperature in calo. Domenica di Pasqua le previsioni parlano di pioggia e schiarite, di nubi sparse e rovesci, mentre a Pasquetta, forse è ancora troppo presto per dirlo, almeno nel sud pontino e a Roma potrebbe ritornare a splendere il sole. E ce lo auguriamo tutti!