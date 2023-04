Meteo Pasquetta 2023, che tempo farà a Roma e nel Lazio lunedì 10 aprile 2023

In tanti si chiedono quali saranno le previsioni meteo in particolare per il lunedì di Pasquetta, una data caratterizzata dalle gite fuoriporta. Un appuntamento che segna un po’ l’inizio concreto della Primavera con la prima uscita per la giornata con familiari o amici, molti dei quali scelgono mete di mare per trascorrere la festività.

Perturbazione in arrivo nel Lazio

Ma già da domani, mercoledì 5 aprile, potrebbe fare capolino una perturbazione che sin dalla tarda mattinata, primo pomeriggio, dovrebbe raggiungere le coste laziali, con pioggia, anche grandine in alcuni casi e un notevole calo termico. L’instabilità la fa da padrona in questo mese di aprile che si presenta estremamente incerto e con temperature ben al di sotto della media stagionale. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 18 gradi, con possibili piovaschi.

Pasqua è Pasquetta si annuncia con previsioni meteo variabili

Insomma le due giornate festive del 9 e 10 aprile potrebbero essere caratterizzate da tempo variabile nel Lazio in particolare. Si tratterà di due giorni che, secondo le previsioni degli esperti, dovrebbero presentare un’alternanza di sole e nuvole, con pomeriggi che potrebbero essere caratterizzati da acquazzoni.

Unico dato incoraggiante è che mancano ancora diversi giorni prima delle festività e, quindi, potrebbero esserci ancora delle modifiche sulle previsioni meteo. Seppure, sembra sia diventata quasi una tradizione che nel giorno di Pasquetta, in particolare, non manchino scosci di acqua che accompagnano i gitanti nelle uscite.

In tanti sceglieranno comunque gite fuoriporta nella giornata di Pasquetta

Ma, come di consueto, a prescindere dalle previsioni meteorologiche, saranno in tanti a scegliere di raggiungere mete turistiche per trascorrere le festività o anche solo la giornata del lunedì di Pasquetta. Per molti rappresenta l’occasione nella quale fare il primo tuffo in mare. Generalmente sono proprio le spiagge ad essere prese d’assalto dai gitanti. Speriamo che il tempo sia clemente con tutti coloro che aspettano questa occasione per concedersi una pausa.