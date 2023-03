Uovo di Pasqua di Mare Fuori: ecco dove comprarlo e il prezzo

Mare Fuori è un successo mediatico senza precedenti. A dimostrarlo sono i numeri, i fatti, e soprattutto gli ascolti tv che noi del Corriere della Città monitoriamo per voi tutti i giorni al fine di offrirvi una panoramica completa sui programmi e le serie di maggior successo e che meritano di essere seguite. Insomma, su questo non c’è dubbio: la serie targata Rai ha fatto il botto, grazie anche alle apprezzatissime interpretazioni dei suoi attori, ora, noti in tutta Italia.

Uovo di Pasqua di Mare Fuori: esiste davvero?

Che ne pensate se la serie diventasse anche la protagonista delle vostre vacanze di Pasqua? Certamente, qualcuno apprezzerebbe: infatti, quest’anno, per Pasqua è possibile regalare anche l’Uovo di Mare Fuori. Una mossa di marketing azzeccatissima, bisogna ammetterlo, e che certamente avrà il suo seguito. Ma dove possiamo trovarlo? Infatti, come ben sappiamo, mancano ormai meno di tre settimane alla Pasqua, e tutti sono alla ricerca dell’uovo di cioccolato più originale da poter regalare o, meglio ancora, ricevere. Nei negozi, ovviamente, c’è un’offerta davvero molto variegata, anche perché la domanda, naturalmente, è altissima.

Dove trovarlo per Pasqua 2023

Ad un primo sguardo, sembrerebbe proprio che a mancare all’appello sia proprio l’uovo ispirato ad una serie che ha avuto molto successo tra il pubblico: parliamo ovviamente della serie TV Mare Fuori, prodotta dalla Rai e giunta ormai, quest’anno, alla sua terza stagione. Ma ne siamo davvero certi? In realtà abbiamo scovato una piccola fabbrica di cioccolato in Puglia che pare aver pensato proprio a questo, riuscendo così ad intercettare i desideri del pubblico, con una offerta commerciale importantissima e certamente sul trend: un uovo pasquale ispirato alla serie TV del momento, Mare Fuori.

L’azienda che lo produce

Cosa sappiamo? L’azienda si chiama “Le Due Torri”, si trova a Foggia e dal 2009 produce prodotti dolciari e uova di cioccolato in quantità. Ora, la proposta del mese è proprio l’uovo di Pasqua di Mare Fuori, con buonissimo cioccolato al latte e dal costo anche contenuto: 8,50 euro. E la sorpresa? Tutti i dettagli sul sito ufficiale, CLICCANDO QUI.