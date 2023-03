Come fare le uova di Pasqua in casa: le ricette semplici

Non tutti pensano di comprare le uova di Pasqua, ci sono anche persone che hanno deciso di non andare al supermercato per acquistarle, ma di farle personalmente. Può sembrare difficile, ma non lo è così tanto realizzare un uovo di cioccolato, l’importante è seguire la ricetta per poter realizzare un uovo pasquale fatto in casa con le vostre mani. Andiamo a vedere qual è la ricetta…

Prima di tutti accertatevi di avere almeno 750 grammi di cioccolato e una serie di utensili utili a realizzare la ricetta: Uno stampo per uova di Pasqua, una spatola, un termometro da cucina. Una volta che avrete questi elementi si è pronti a cominciare.

Come si procede

Prendete una ciotola e fate il cioccolato a pezzetti, preparate una pentola di acqua bollente e immergetevi la ciotola con il cioccolato. Quest’ultimo si scioglierà a bagnomaria. Una volta che il cioccolato è sciolto occorre togliere la ciotola dalla pentola e versare la maggior parte del cioccolato su un piano e stenderlo. Un passaggio utile a far diminuire la temperatura, poi si può rimettere il cioccolato nella ciotola. Quando il cioccolato sarà intorno ai 30 gradi sarà possibile versarlo nello stampo stando attenti che vada a finire in ogni parte di esso. Dopo un minuto capovolgete lo stampo su un vassoio per raccogliere il cioccolato in più.

Il passaggio in frigo e l’unione delle due metà

A questo punto occorre aspettare che si raffreddi un po’ e si solidifichi anche quanto basta per togliere via anche con un coltello e molta delicatezza le parti in eccesso. Queste ultime possono essere reinserite nello stampo per dare più spessore all’uovo. L’ultimo passaggio sarà il frigo, dove le due metà dell’uovo devono restare per almeno due o tre ore. L’ultimo passaggio è quello di unire le due metà, possibile scaldando una padella nella quale si poggiano le due metà solo il tempo necessario per sciogliere un pochino i bordi. Se avete una sorpresa da inserire questo è il momento, prima cioè di unire le due metà.