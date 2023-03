Uova di Pasqua solidali 2023: ecco quali sono quelle da comprare per aiutare. Sono tante le realtà da aiutare all’interno dell’Italia, con le varie associazioni che hanno posto come regalo uova al latte oppure al cioccolato fondente. Quindi tempo alle famose uova di cioccolato, che piacciono a grandi e piccini ma soprattutto ben si sposano con il termine di “solidarietà”. Ci saranno quindi le uova di cioccolata solidali, per fare beneficienza.

Le uova di Pasqua solidali

Tanti sono i personaggi famosi che hanno aiutato a raccogliere fondi per la beneficenza, pubblicizzando la necessità di comprare le uova di Pasqua solidali. Hanno quindi usato la propria immagine pubblica, per appoggiare una causa sociale oppure fare una raccolta fondi per aiutare delle associazioni, come per esempio quelle impegnate nella ricerca alle malattie. Andiamo a vedere qualche associazione che farà le uova di Pasqua.

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

La fondazione ha avviato la campagna per la Pasqua 2023. Per la sua ricerca sanitaria, metterà a disposizione le famose uova di cioccolato, oltre poi le colombe per il periodo pasquale. Le uova saranno al latte o fondenti, per un peso di 500 grammi. Tutte le uova saranno con sorprese per bambini e verranno prodotte anche in maniera senza glutine.

Fondazione ANT – Assistenza Nazionale Tumori

La Fondazione offre assistenza domiciliare ai malati di tumore e ai loro familiari. A Pasqua, per aiutarli, potrai acquistare un uovo di Pasqua al cioccolato da 500 grammi Luxury, con sorpresa un beauty che comprende un mascara Rougj fortyone allungante.

LILT – Lega italiana per la lotta contro i tumori

Scegliendo i prodotti LILT per quest’anno, si aiuteranno a rendere accessibili a tutti i servizi di prevenzione oncologica. Un’accessibilità che deve interessare, per primi, le persone che hanno difficoltà economiche e sociali. I fondi raccolti con le uova, verranno devoluti a sostegno delle “visite sospese”.