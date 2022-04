Roma, la Polizia incontra i bimbi ucraini arrivati in Italia e gli consegna le uova di Pasqua (FOTO)

La Polizia di Stato ha incontrato i bambini ucraini arrivati in Italia e, in occasione della Pasqua imminente, ha regalato loro uova di cioccolato. Una bella iniziativa per regalare quantomeno un sorriso a chi, purtroppo, sta scappando dalla guerra. E così gli agenti del XII Distretto Monteverde, insieme a quelli della Polizia Postale, hanno incontrato stamattina alcuni bambini ucraini ospiti presso strutture della Capitale.

«E’ stato un momento importante per far sentire la vicinanza della Polizia di Stato al popolo ucraino in fuga dalla guerra e l’occasione, in prossimità delle festività pasquali, per distribuire ai più piccoli uova di cioccolato, regalandogli così qualche momento di spensieratezza», spiega la Questura in una nota. Presenti anche i cinofili della Polizia di Stato, sempre attenti ai bambini e alcuni agenti che, improvvisatisi prestigiatori, hanno intrattenuto gioiosamente il giovanissimo parterre.