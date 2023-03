Uova di Pasqua 2023, quali sono le migliori da acquistare: ecco quanto costano

Manca davvero poco all’appuntamento con la Pasqua 2023, che quest’anno cadrà il 9 aprile prossimo, e molti ancora non hanno comprato la uova di cioccolato da regalare a parenti, amici, figli, nipoti. La domanda più ricorrente in questo periodo è: qual è il miglior uovo di cioccolato da regalare? Ne esistono diverse varietà che consentono di acquistarne a un prezzo di 20 euro l’uno, Andiamo a vedere di quali si tratta. Tutto è decidere se la scelta vede ricadere sul cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato rosa, con sorpresa, senza sorpresa, cioccolato artigianale o classiche uova Kinder…

Torna un grande classico

Uno dei classici di questo periodo è l’immancabile uovo Kinder granSorpresa maxi, 220 grammi di cioccolato al latte che piace non solo ai più piccoli. Anche quest’anno è una delle principali scelte tra coloro che si sono mossi per tempo per acquistare l’uovo di Pasqua. E sempre casa Kinder propone il GranSorpresa Gigante, più adatto ai maschietti, visto che la sorpresa prevista al suo interno è di Spiderman. Un uovo da 320 grammi a un costo leggermente maggiore che, anche in questo caso, non deluderà il destinatario.

Altre scelte a prezzi contenuti

Volendo restare sempre sotto i 20 euro, si può scegliere il Lindor Caramello Salato, anche in questo caso cioccolato al latte, ma con una variante: il caramello salato della Lindt. Anche l’uovo Baci Perugina sta registrando grandi consensi. Dal peso di 367 grammi è fatto di cioccolato extra fondente e granella di nocciole oltre, naturalmente, alla sorpresa.

Opzioni meno economiche

Se si sale di prezzo è possibile una grande varietà. Non solo produzioni artigianali ma anche: con il marchio Venchi l’uovo da 350 grammi con cioccolato fondente senza glutine, il Noccior Latte della Lindt da 390 grammi con nocciole croccanti, l’Atzeco con cioccolato bianco di colore rosa, con lamponi freschi disidratati. Poi la scelta si allarga ulteriormente per tutti coloro che vogliono optare per un prodotto artigianale.