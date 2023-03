Vacanze di Pasqua 2023: Roma è tra le mete europee preferite. I dati degli analisti, e soprattutto guardando le prenotazioni negli hotel, tornano a mostrare un incremento positivo delle prenotazioni di turisti esteri in Italia. In confronto al 2019, per il periodo pasquale i voli prenotati da turisti esteri sono aumentati del 20% verso la nostra nazione. Di pari passo, anche le prenotazioni in albergo, sempre da parte di turisti stranieri, sono aumentate del 30% in confronto a quattro anni fa.

Roma la meta europea preferita per le vacanze di Pasqua

Roma è la regina delle vacanze di Pasqua in Italia, sentendo il parere dei turisti stranieri. Nella nostra nazione, le altre mete più gettonate sono – e rimangono – Milano e Venezia. Oggi, abbiamo davanti un turista sempre più attrezzato. C’è un incremento del 25% verso quel tipo di turismo meticoloso, che sul web cerca offerte, soluzioni e conta il budget per optare la miglior vacanza possibile. Così meticoloso, da studiare anche quelle date dove risulta più vantaggioso partire.

Molti dei turisti europei, hanno deciso di partire per altre Capitali sempre presenti in questo continente. Tra le più gettonate, come scriviamo, a grande sorpresa risulta Roma. Nei motori di ricerca, la nostra destinazione è la più ricercata dagli utenti, dopo la Spagna. Dietro di noi, sempre a sorpresa, arriva il Portogallo. In Roma, d’altronde, si può trovare tutto quello che rende meravigliosa una vacanza. A patto che le persone sappiano come muoversi.

Aree archeologiche uniche al mondo, musei favolosi, le spiagge di Ostia, Fregene o Anzio. Ma non solo. Anche bellissimi paesaggi naturali, ben rappresentanti dalla Pineta di Castel Fusano, il Parco degli Acquedotti e l’area dei Cancelli tra il territorio di Castel Fusano e Villaggio Tognazzi. Insomma, se un turista ama muoversi, e sa risparmiare i disagi dei mezzi pubblici, Roma può davvero regalare mille sorprese, anche sul piano della movida notturna.