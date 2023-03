Vacanze 2023, quali sono le mete e destinazioni migliori: ecco dove andare

Le vacanze vanno organizzate per tempo, arrivare in prossimità dell’estate senza aver pianificato le ferie estive potrebbe causare qualche problema ai vacanzieri. E in tanti hanno già scelto e prenotato le vacanze per la prossima estate 2023, per potersi concedere un periodo di riposo e di ristoro dopo aver trascorso un anno di impegni lavorativi e familiari. Quali sono le destinazioni di tendenza quest’anno? Andiamo a scoprire cosa hanno scelto gli italiani per la prossima stagione estiva…

Quali sono le mete estive preferite

Il Guatemala è una delle mete più gettonate da tempo, grazie anche al paesaggio che offre ai suoi visitatori e non solo. Ha infatti una serie di bellezze caratteristiche che sono proprie dei popoli latinoamericani, offre scenari affascinanti, non presenta strade affollate di turisti e ha una grande offerta culturale.

L’Artico è un’altra destinazione estremamente richiesta quest’anno. Islanda e Groenlandia offrono la possibilità di immergersi nella natura. Un’occasione per godere della pace e della tranquillità di paesaggi suggestivi che potrebbero anche offrire ai suoi visitatori anche un altro fantastico spettacolo: l’aurora boreale.

In tanti scelgono il Giappone come meta turistica. La curiosità dei viaggiatori per questo Paese è considerevole, in quanto ha la capacità di conciliare il progresso tecnologico e la tradizione culturale. Un affascinante destinazione grazie alla quale sarà possibile entrare in contatto con le tradizioni giapponesi anche grazie ai numerosi festival organizzati.

In cerca di relax e natura incontaminata

All’insegna della tranquillità e del ristoro, anche la Scozia, dove è possibile immergersi nella natura incontaminata, ma anche tradizione e favole sulle fate, senza dimenticare i selvaggi paesaggi montuosi, le magnifiche spiagge sabbiose e il mare. Tanto da vedere nel Paese più settentrionale del Regno Unito e, non di meno, le Highlands, il cuore e il vero simbolo della Scozia, la sua parte più selvaggia e pittoresca che saprà incantarvi con la sua infinita bellezza.

Se state cercando una combinazione tra storia, paesaggi suggestivi e cultura, allora il Portogallo potrebbe fare al caso vostro. Il Paese è ricco di storia, ma ci sono anche località incantevoli da visitare, oltre a vini eccellenti da degustare. La scelta potrebbe offrire ai turisti grandi sorprese.

Mete che combinano divertimento a relax

Relax e divertimento alle Canarie o alle Baleari, in Spagna. Una scelta dai notevoli risvolti culturali e naturalistici. Sono due isole non molto distanti dall’Italia che offrono un paesaggio fantastico oltre a discoteche e spiagge tutte da scoprire.

Per chi non desidera allontanarsi dalla Penisola italiana, la Costiera Amafitana può essere una meta da considerare: stradine con i ciottoli, stradine ripide, un mare spettacolare e cibi tipici. La scelta di questa destinazione deve, però essere oculata. Il periodo migliore potrebbe non essere in piena estate quando viene presa d’assalto da turisti stranieri, ma maggio.

Anche la Corsica è un’isola che viene spesso preferita dagli italiani offrendo tranquillità relax e anche avventura. Un paesaggio dalle coste frastagliate e anche foreste fitte e sentieri da scoprire grazie a escursioni organizzate ad hoc.

Il Cile è un paese suggestivo nel quale si mescolano in un equilibrio perfetto montagne, vulcani, valli, cascate e anche geyser. La biodiversità è unica, visto che in esso convivono tanti ecosistemi tra loro differenti.

La Grecia resta una delle mete preferite. Corfù è la maggiore di un piccolo gruppo di isole, preferita dai vacanzieri che cercano il bel mare, clima mite, spiagge da sogno, ma anche storia e cultura…