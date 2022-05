Le 10 spiagge più belle del Lazio: posti da sogno a poca distanza da Roma

Da Sabaudia a San Felice Circeo, da Sperlonga a Ventotene, da Gaeta a Terracina passando per Latina e Anzio sono queste le otto località del Lazio premiate con la Bandiera Blu 2022 dalla FEE (Foundation for environmental education) con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale.

Le Bandiere Blu: certificati di eccellenza

Ben otto sono le bandiere che sventolano in provincia di Latina: Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno e Latina. Una sola la bandiera in provincia di Roma: Anzio. Bandiera blu anche per Trevignano Romano, che si affaccia sul Lago di Bracciano.

Bandiera Blu vuol dire innanzitutto eccellenza della qualità delle acque di balneazione, ma anche una serie di servizi che contribuiscono a garantire la massima vivibilità del territorio come la depurazione delle acque reflue, la rete fognaria, la gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata e ai rifiuti pericolosi, la regolamentazione del traffico veicolare anche attraverso la realizzazione di aree pedonali, piste ciclabili, parcheggi decentrati e bus-navetta, la cura dell’arredo urbano, la sicurezza ed i servizi in spiaggia, educazione ambientale e informazione, iniziative per la sostenibilità ambientale, la pesca professionale e il turismo inteso come corretto rapporto tra flusso turistico e ricettività. E il potersi fregiare dell’ambito riconoscimento mondiale, rappresenta un punto di forza per i comuni, come dimostrato da una ricerca interuniversitaria realizzata dagli Atenei di Urbino e Perugia, secondo la quale il 94% delle località registra vantaggi per il rafforzamento dell’immagine” e “l’88% ha riscontrato un aumento di soddisfazione da parte dei turisti”.

Un segnale forte e importante, dunque, per l’economia turistica laziale, ed un giusto riconoscimento all’attenzione e all’impegno riservati dalle Istituzioni e dagli operatori pubblici e privati dei comuni rivieraschi alla cura e alla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento all’ecosistema marino, a beneficio di residenti e turisti che dimostrano di apprezzare e “premiare” una sana cultura di rispetto del territorio, opportunamente coniugata con le necessarie esigenze di un adeguato sviluppo dell’offerta turistica diversificata.

Spiagge meravigliose e acque pulitissime a pochi chilometri dalla Capitale

Spiagge meravigliose e acque pulitissime hanno contribuito in maniera rilevante a raggiungere questo ambito traguardo. Il litorale laziale, con le sue isole, rappresenta una meta fra le più frequentate d’Italia. E anche nel 2022 le spiagge di questa regione hanno mantenuto alta l’immagine dell’Italia, proponendo spettacolari location e sprazzi di mare incontaminato.

Eccovi allora una carrellata di spiagge laziali apprezzate per le loro particolarità dalla maggior parte dei turisti di tutto il mondo:

Sabaudia

La spiaggia di Sabaudia, all’ombra del Monte Circeo, con le sue soffici dune che si estendono per ben 25 chilometri tra il lido di Latina e Torre Paola, costituisce una delle mete preferite dei romani data la vicinanza alla capitale. È immersa nel Parco Nazionale del Circeo e le sue dune vengono oggi protette perché a rischio di estinzione. Con 15 chilometri di spiaggia finissima dalla caratteristica forma a mezzaluna, Sabaudia costituisce, proprio per le sue dune, un ambiente unico in Italia. Alle spalle della spiaggia è, infatti, presente questo “cordone dunale” che può raggiungere un’altezza di 27 metri, sulla cui sommità corre una strada che si snoda lungo il percorso. Il periodo migliore per poter vedere questo spettacolo della natura in tutta la sua bellezza è certamente la primavera quando la duna mostra il suo lato più particolare: una rigogliosa fioritura la trasforma in un mosaico di colori che vanno dal giallo delle leguminose al rosa del loto, inebriando l’aria di un buonissimo profumo.

Litorale di Levante e di Ponente, San Felice Circeo

Ora parliamo di una delle più famose località balneari del litorale pontino, la spiaggia di San Felice Circeo, parte del Parco Nazionale del Circe. Una bellissima spiaggia soffice e dorata che si snoda sotto lo sguardo vigile del promontorio del Circeo. Il litorale è molto lungo e alterna tratti più alti e rocciosi a tratti più bassi e sabbiosi. I fondali sono digradanti, ideali quindi per fare il bagno e nuotare. Il tutto è circondato da una stupenda macchia mediterranea rigogliosa di palme nane, mirto e ginestre. Raggiungibile da Roma seguendo la Statale 148, si divide in due parti: il litorale di Levante (da Torre Olevola al Porto di San Felice), per lo più ricco di stabilimenti balneari, e quello di Ponente, che si prolunga fino alle famose dune di Sabaudia, più conosciuto per le sue spiagge libere. Da notare che il promontorio del Circeo rappresenta la più grande foresta di pianura d’Italia, rifugio ideale per daini, volpi e cinghiali, ma anche per tutti i turisti in cerca di relax immerso nella natura.

Spiaggia dell’Angolo, Sperlonga

Protetta da uno dei borghi considerato tra i più belli d’Italia, la spiaggia di Sperlonga è bagnata dal mare che forma l’oasi blu Villa di Tiberio, un’area di quasi undici ettari chiamata così a causa del reperto archeologico i cui resti sono ancora visibili e visitabili. Sperlonga deve il suo nome alle grotte naturali (speluncae) che si aprono lungo la costa. La Spiaggia dell’Angolo è uno dei tratti migliori di spiaggia libera di Sperlonga ed è parte della riserva marina di Villa Tiberio, Capovento e Punta Cetarola. Dal fascino unico e selvaggio, questa spiaggia si raggiunge grazie a una scalinata che dal comune conduce al porto. Con il suo mare cristallino e i fondali digradanti ricchi di flora e fauna molto interessanti, è una delle mete preferite dai subacquei e certamente una delle spiagge più visitate del litorale.

Cala Nave, Ventotene

Tra le spiagge del Lazio più apprezzate del Lazio non possiamo non citare la spiaggia di Cala Nave nell’isola di Ventotene. La spiaggia si trova sulla parte sud-orientale dell’isola e presenta una piccola lingua di sabbia di colore chiaro che si alterna con ghiaia. Non lontano dal paese, questa splendida caletta, raggiungibile costeggiando le numerose grotte scavate nel tufo, è sicuramente il posto più bello dell’isola. Un grande scoglio, un piccolo isolotto e un faraglione rendono questo piccolo gioiellino un meraviglioso scrigno tutto da scoprire. Collocata sulla rotta che congiunge Ischia a Ponza, Ventotene è ancora oggi un’isola in grado di evocare tutte le sensazioni che normalmente si possono immaginare legate allo stereotipo dell’isola per eccellenza.

Chia di Luna, Ponza

Anche se quest’anno non ha preso la Bandiera Blu, la spiaggia di Chiaia di Luna resta sempre tra le più belle del Lazio. Questa stupenda spiaggia è accessibile sia dal mare sia da terra attraverso un tunnel costruito in epoca romanica che conduce sulla strada provinciale, riaperto da qualche anno dopo la messa in sicurezza. Deve il suo nome al dialetto napoletano, dove chiaia significa spiaggia, e alla sua caratteristica forma di mezzaluna.

Una spiaggia sicuramente d’impatto, contraddistinta dalle sue imponenti scogliere che superano i 100 metri di altezza, prontamente recintate per evitare il pericolo frane. Chiaia di Luna anticamente ospitava un porto greco del quale, però, non sono rimaste tracce, mentre, nella parte superiore della spiaggia, sorge ancora una necropoli romana; tutto ciò rende ancora più suggestivo questo paesaggio unico nel suo genere. La spiaggia è lambita da acque turchesi, trasparenti e cristalline, e vanta un fondale sabbioso ideale per fare il bagno e nuotare. Desidero però avvisare tutti coloro che vorranno visitarla che il servizio balneare è presente solo lungo il tratto orientale dell’arenile, per il resto governa la natura!

Cala del Porto, Palmarola

L’isola di Palmarola si trova nell’arcipelago delle Isole Ponzine e, grazie al suo aspetto incontaminato e alla varietà delle sue coste, è considerata una delle più belle al mondo.

Abitata solo nel periodo estivo, diventa luogo di ritiro per i ponzesi che, sfuggendo alla caotica Ponza, si rifugiano nelle “case grotta”, tipiche abitazioni scavate nella roccia di Palmarola. Cala del Porto rappresenta l’unico approdo sicuro dell’isola; la spiaggia di sabbia e sassi mantiene ancora l’aspetto selvaggio di un tempo. Protetta dall’alto Faraglione di San Silverio, sui suoi fianchi presenta i caratteristici “vricci”, le grotte di tufo scavate tanto tempo fa dagli agricoltori. Nei pressi si trovano due piccoli ristorantini dai quali è possibile ammirare anche la bellezza dei due imponenti scogli delle Galere.

Spiaggia dei 300 Gradini e la Spiaggia di Serapo, Gaeta

Tra i comuni di Gaeta e Sperlonga, lungo la Via Flacca, si trova la spiaggia dell’Arenauta o Spiaggia dei 300 Gradini. Incastonata fra le rocce, questa stupenda spiaggia è accessibile attraverso un percorso a pagamento costituito da circa 300 gradini, segnato da un cartello con la scritta “ultima spiaggia” e immerso in una meravigliosa atmosfera. Man mano che si scende, si intravede la spiaggia in tutto il suo splendore. Con la sua sabbia dorata e il suo mare trasparente, l’Arenauta offre ai visitatori anche la possibilità di affittare lettini e ombrelloni grazie alla presenza di un piccolo bar. Consiglio di visitarla a giugno e settembre in quanto in questi mesi è facile poter godere di spazi di assoluta tranquillità. Anche per questo motivo, una parte della spiaggia, più precisamente il lato sinistro, è riservata ad area naturalistica segnalata da apposite indicazioni. Altra meta da non perdere è la spiaggia di Serapo, la spiaggia principale del Comune di Gaeta. Molto frequentata dai turisti sia italiani che stranieri attratti dalla sua stupenda sabbia, la spiaggia è lunga circa un chilometro e mezzo. Un tempo qui c’era una duna sconfinata, ma con l’apertura della vetreria (1911) tonnellate di sabbia furono utilizzate per fabbricare bottiglie; la sabbia quindi, con il passare degli anni, si è ridotta fino raggiungere la sua larghezza attuale. Ora le sue dune sono scomparse, ma la rena rimane comunque quella: pulita, chiara e leggera. Dalla spiaggia si può ammirare “la Nave di Serapo”, uno scoglio non molto distante dalla riva la cui forma ricorda quella di una nave. Il punto ideale per poterlo ammirare si trova al Santuario della Montagna Spaccata, posto sul lato sud del promontorio dal quale si gode un vista della spiaggia a 360 gradi.

Lungomare Circe, Terracina

Tre chilometri di litorale per lo più attrezzato e colmo di divertimenti notturni, questa è la spiaggia del Lungomare Circe di Terracina. Secondo una leggenda, la città di Terracina è stata fondata dai profughi di Sparta. Omero racconta che Ulisse salì sull’acropoli per osservare l’isola di Eea, l’attuale promontorio… quindi che dire: anche qui ci troviamo di fronte a un luogo molto apprezzato per il suo fascino. Lungo la biondissima spiaggia corre la passeggiata sul mare, una strada costeggiata da palme altissime che danno un senso di esotico al paesaggio e che vi permetteranno anche di godervi un’ottima camminata. Questa spiaggia è la meta ideale per tutti coloro che vivono le vacanze al mare con energia e divertimento: fitness, acquagym, beach soccer, beach tennis, beach volley vengono normalmente compresi nell’offerta deglistabilimenti balneari. Inoltre, per gli appassionati della vita notturna, vari locali offrono la possibilità di ballare in spiaggia fino a tarda notte. Essendo poi una spiaggia con una finissima sabbia bianca e un mare poco profondo è molto frequentata anche dalle famiglie con bambini.

Insomma, se cercate una spiaggia con tutte le comodità e i divertimenti, quella di Terracina sicuramente non deluderà le vostre aspettative.

Latina Lido, Latina

La città di Latina presenta alcune delle migliori spiagge del nostro paese, da non perdere se amate il mare e non avete magari mai fatto il bagno nel mar Tirreno, che è il mare che bagna questa bellissima città laziale. La zona balneare della città di Latina si chiama Marina di Latina o Latina Lido. Tra le Latina spiagge migliori possiamo vedere lido di Capo Portiere che, insieme al lido di Foce Verde, dà vita a Latina Lido, praticamente la spiaggia di Marina di Latina. Si tratta di una spiaggia di sabbia fine, particolarmente adatta per le famiglie con bambini piccoli e per gruppi di amici. Il già citato lido di Foce Verde è allo stesso modo una spiaggia di sabbia molto fine, dal colore chiaro, che attira e che ti fa venire voglia di fare delle bellissime passeggiate in riva al mare, sia in estate che in inverno. Tra le attrazioni che si possono visitare a Latina in estate, oltre le Latina spiagge più belle, ci sono anche il lago di Fogliano e il parco del Circeo.

Grotte di Nerone, Tor Caldara e Spiaggia dei Gigli, Anzio

Favorita da un clima mite e temperato è una meta ideale per soggiorni rilassanti in riva ad un mare azzurro e limpido. Immerso nella riserva naturale regionale Tor Caldara, questo pezzo di Tirreno ospita spiagge come quella delle Grotte di Nerone, impreziosita dai ruderi della villa dell’imperatore romano, da scogliere verticali e da un’acqua cristallina. Dorata la sabbia della spiaggia dei Gigli, che ospita dune alte fino a venti metri e separa il mare da un lecceto di oltre cinquanta ettari. A guidare i viaggiatori, il bianco faro che da oltre un secolo e mezzo spicca su tutta l’area.

Il Lazio offre ai propri turisti tantissimi ottimi motivi per trascorrervi una bella vacanza. Per cui, se andate a visitare la Capitale, ricordatevi che appena fuori le sue mura potete trovare chilometri di costa e stupende isole bagnate da acque cristalline assolutamente da vedere…