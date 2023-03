Quali sono i borghi più belli del Lazio? La classifica

Antichi Borghi, l’Italia ne è piena, ognuno con un fascino particolare. Ma qual è il più bello? E quali sono i borghi più belli del Lazio? Partiamo intanto dal fatto che il Lazio è una delle regioni d’Italia più belle da visitare. E non solo per la presenza di Roma, città bellissima che attrae milioni di turisti da ogni parte del mondo: questa regione, infatti, può essere considerata una sorta di Italia in miniatura. Ha la storia e l’archeologia, ha il mare, la montagna, i laghi e le colline. E tanti stupendi borghi. Andiamo quindi a scoprire quali sono quelli più affascinanti, sia nell’entroterra che a picco sul mare.

I borghi più belli del Lazio: Vitorchiano

Vitorchiano è uno dei borghi più belli del Lazio, situato nella provincia di Viterbo. Questo antico paese, conosciuto anche come “la città del tufo“, conserva intatto il suo fascino medievale grazie alle sue stradine lastricate e alle numerose torri che si ergono sulla collina su cui sorge. Tra le attrazioni più importanti di Vitorchiano ci sono sicuramente il Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant’Agostino e la Torre del Rivellino. Inoltre, il borgo è famoso per i suoi prodotti tipici, tra cui le ciliegie e l’olio extravergine di oliva.

Uno dei momenti più suggestivi per visitare Vitorchiano è durante la festa di San Giovanni Battista, che si tiene ogni anno il 24 giugno. In questa occasione, le strade del borgo si animano di colori e suoni grazie ai numerosi stand gastronomici e alle esibizioni musicali. Inoltre, Vitorchiano è un punto di partenza ideale per visitare altre località della Tuscia, come Viterbo, Bomarzo e Civita di Bagnoregio. Grazie alla sua posizione strategica e al suo patrimonio artistico e culturale, questo borgo rappresenta una meta imperdibile per chiunque voglia scoprire le bellezze del Lazio.

Ronciglione, non solo carnevale

Ronciglione è un borgo davvero affascinante, sempre nella provincia di Viterbo. Questo piccolo centro storico è immerso nel verde della campagna e offre una vista panoramica sulla valle del fiume Treja. Il borgo di Ronciglione è stato fondato dai romani nel III secolo a.C. e conserva ancora oggi molti edifici storici, come il Palazzo dei Papi, la Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e il Castello Orsini. Tra i luoghi di interesse da visitare ci sono anche la Chiesa di San Carlo Borromeo e il Convento dei Cappuccini. Il centro storico di Ronciglione si sviluppa intorno alla piazza principale, Piazza della Repubblica, dove si trovano numerose botteghe artigiane e piccoli ristoranti che offrono piatti tipici della cucina laziale.

Una delle attrazioni principali di Ronciglione è il Carnevale, che si tiene ogni anno in febbraio. Durante questo evento, il borgo si trasforma in un grande teatro all’aperto, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati che animano le strade del centro storico. Per chi ama la natura, Ronciglione offre numerose opportunità per escursioni e trekking. Tra le destinazioni più popolari ci sono il Lago di Vico, le Cascate delle Mole e il Monte Fogliano. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Cimini è situato nelle vicinanze del borgo e offre sentieri panoramici che permettono di ammirare la bellezza della campagna laziale. In sintesi, Ronciglione è un borgo incantevole che merita sicuramente una visita per scoprire la storia, l’arte e la cultura della regione Lazio.

I borghi più belli del Lazio: Civita di Bagnoregio

I borghi più belli del Lazio sono numerosi e sparsi in tutta la regione, ma uno dei più affascinanti e suggestivi è senza dubbio Civita di Bagnoregio. Siamo sempre nella provincia di Viterbo. Situato sulla sommità di una collina tufacea, questo borgo medievale sembra sospeso nel tempo e nella natura circostante. La sua posizione isolata e la sua architettura antica lo rendono un luogo magico e romantico, dove il silenzio e la tranquillità regnano sovrani. Civita di Bagnoregio è conosciuta anche come “la città che muore”, perché la sua struttura tufacea è fragile e soggetta a erosione naturale. Nonostante ciò, il borgo continua ad attirare turisti da tutto il mondo, che vengono affascinati dalla sua bellezza unica.

Tra le attrazioni principali di Civita di Bagnoregio ci sono il Ponte del Diavolo, un antico ponte romano che collega il borgo al resto del mondo, e la Chiesa di San Donato, con i suoi affreschi medievali ben conservati. Il borgo offre anche numerose botteghe artigianali dove si possono trovare prodotti locali come formaggi, salumi, vini e olio d’oliva. Inoltre, ogni anno si tiene la famosa “Festa della Fava”, durante la quale si celebra l’inizio della primavera con canti, balli e degustazioni di prodotti tipici. In definitiva, Civita di Bagnoregio è uno dei borghi più suggestivi del Lazio e merita sicuramente una visita per immergersi nella storia e nella natura della regione.

I borghi più belli del Lazio: Torre Alfina

Sempre restando in provincia di Viterbo troviamo uno dei più suggestivi del Lazio, Torre Alfina. Questo piccolo borgo medievale sorge su una collina a 500 metri di altitudine, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla valle circostante. Il nucleo originario del paese risale al X secolo, quando venne costruita la Torre di guardia attorno alla quale si sviluppò l’insediamento. Nel corso dei secoli, Torre Alfina subì numerose trasformazioni e ampliamenti che ne hanno arricchito il patrimonio architettonico. Tra le attrazioni del borgo spicca senza dubbio il Castello, costruito nel XIV secolo e rimaneggiato nel corso dei secoli successivi. Oggi il Castello ospita un agriturismo che offre ospitalità ai visitatori desiderosi di trascorrere una vacanza immersi nella natura e nella storia.

Un’altra attrazione di Torre Alfina è la Chiesa di San Nicola, costruita nel XII secolo e arricchita da pregevoli affreschi. La chiesa sorge su una piazza del borgo che rappresenta il cuore pulsante della vita sociale e culturale della comunità locale.

Ma il vero fascino di Torre Alfina risiede nella sua atmosfera intima e autentica, fatta di viuzze strette, case in pietra e scorci suggestivi che sembrano usciti da un quadro rinascimentale. In ogni angolo del borgo si respira la storia millenaria della zona, tra tradizioni contadine e leggende popolari tramandate di generazione in generazione. Insomma, per chi desidera scoprire i tesori nascosti del Lazio e immergersi nella sua cultura millenaria, Torre Alfina rappresenta senza dubbio una tappa imperdibile.

I borghi più belli del Lazio: Sutri

Restiamo nella provincia di Viterbo e andiamo a Sutri, un altro dei borghi più belli del Lazio. La cittadina è caratterizzata da un’atmosfera medievale che la rende un luogo perfetto per chi vuole scoprire la storia e la cultura del territorio laziale. Una delle attrazioni principali di Sutri è il suo anfiteatro romano, che risale al I secolo d.C. e può ospitare fino a 3.000 spettatori. Altri siti archeologici di interesse includono le tombe a camera etrusche, le terme romane e la cisterna romana. Il centro storico di Sutri è ricco di chiese e palazzi antichi, tra cui la Chiesa di Santa Maria del Parto, la Chiesa di San Francesco e il Palazzo Vescovile. La città è anche famosa per le sue grotte scavate nella roccia vulcanica, che sono state utilizzate come rifugio durante le guerre medievali.

Durante l’estate, Sutri ospita numerosi eventi culturali e festival, tra cui il Festival Internazionale del Teatro Classico e il Sutri Blues Festival. Inoltre, i visitatori possono gustare la cucina tradizionale della zona nei ristoranti locali o acquistare prodotti tipici presso i mercati settimanali. Sutri si trova in una posizione strategica vicino al Lago di Bracciano e alle città di Roma e Viterbo, rendendola un’ottima base per esplorare tutto il Lazio. Con la sua storia antica e il fascino medievale, Sutri è un luogo imperdibile per chi visita questa parte d’Italia.

I borghi più belli nel Lazio: Calcata

Siete pronti per immergervi in una favola? Allora Il borgo di Calcata fa per voi. Sicuramente tra i più belli del Lazio, si trova a metà strada tra Roma e Viterbo. Vi apparirà come una magica visione, appollaiato su uno sperone di tufo che domina la valle del Treja. Questo antico borgo non ha mura che lo difendano: per raggiungerlo, infatti, c’è una sola via c’accesso, attraverso una porta ad arco. Sembra essere sospeso, nel tempo e nello spazio, e a questo deve la sua magia: le case a strapiombo sul burrone, circondato dal bosco. Per lungo tempo Calcata è rimasto un paese fantasma, abbandonato dai suoi abitanti in quanto a rischio frana. Nella seconda metà del Novecento è stato ripopolato da una colonia di artisti che hanno dato nuova vita al borgo, che oggi è noto come il borgo dei gatti, delle streghe ma, giustamente, come il borgo degli hippie e degli artisti.

L’atmosfera è surreale e decisamente magica e vi trasporterà in un’altra epoca. Anzi, a tante epoche. Da visitare sicuramente la seicentesca chiesa del SS. Nome di Gesù e il Palazzo degli Anguillara e il Museo della Civiltà Contadina, ma anche i dintorni, a partire dalle Cascate di Monte Gelato, il cui nome è tutto un programma.

I borghi più belli della provincia di Roma: Castel Gandolfo

Castel Gandolfo è uno dei borghi più belli a pochi passi da Roma; è situato ai Castelli Romani, pochi chilometri oltre il Grande Raccordo Anulare. Questo incantevole paese si trova sulla cima di una collina con vista sul lago di Albano ed è famoso per essere la residenza estiva del Papa. Il centro storico di Castel Gandolfo è caratterizzato da strette stradine lastricate, portici e bellissime piazze. Tra le attrazioni principali della città ci sono il Palazzo Pontificio, la Chiesa di San Tommaso di Villanova e il Museo delle Gallerie Pontificie.

Il Palazzo Pontificio è una magnifica residenza estiva del Papa che si affaccia sul lago di Albano. Il palazzo è stato costruito nel XVII secolo ed è circondato da splendidi giardini. La Chiesa di San Tommaso di Villanova è un’opera architettonica che risale al XVIII secolo. La chiesa ospita numerose opere d’arte tra cui dipinti e sculture. Il Museo delle Gallerie Pontificie è un museo d’arte che offre una vasta collezione di opere d’arte sacra provenienti dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Inoltre, Castel Gandolfo offre anche numerosi ristoranti dove gustare piatti tipici della cucina laziale e buon vino locale. Non mancano inoltre negozietti di artigianato locale dove poter acquistare souvenir e prodotti tipici del territorio. Insomma, Castel Gandolfo è un vero gioiello del Lazio, un luogo incantevole dove trascorrere una giornata alla scoperta della storia, dell’arte e della cultura del Lazio.

Subiaco, dai monasteri alla cascata

A pochi chilometri da Roma, troviamo Subiaco, uno dei borghi più suggestivi del Lazio. Conosciuto soprattutto per il suo monastero benedettino, fondato da San Benedetto nel VI secolo, Subiaco offre ai visitatori un’atmosfera unica e suggestiva. Il centro storico del paese, caratterizzato da stretti vicoli e case in pietra, è perfetto per una passeggiata tra la storia e la cultura locale. Tra gli edifici più interessanti si trovano la chiesa di Santa Maria della Valle, risalente al XII secolo, e il Palazzo Baronale, che ospita oggi il Museo Civico.

Ma il vero gioiello di Subiaco è certamente il Monastero di San Benedetto. Questo luogo sacro ha ispirato molti artisti e scrittori nel corso dei secoli ed è ancora oggi meta di pellegrinaggi da parte di fedeli cattolici provenienti da tutto il mondo. Per gli amanti della natura, Subiaco offre anche molte opportunità per escursioni e attività all’aperto. Tra le mete più famose ci sono le Gole del Simbruini, un parco naturale che si estende per oltre 30 km lungo le rive del fiume Aniene. Da qui si arriva al Laghetto di San Benedetto, formato da un allargamento dell’Aniene e caratterizzato dalla suggestiva Cascata di Subiaco, che vi lascerà senza parole in quanto si trova in un contesto naturalistico unico al mondo. Insomma, Subiaco è un borgo che ha molto da offrire a chiunque sia alla ricerca di una vacanza all’insegna della storia, della cultura e della natura. Non c’è da stupirsi se questo piccolo paese vanta una grande affluenza turistica ogni anno!

Castel di Tora, minuscolo borgo medievale sul lago di Turano

Spostandoci nella provincia di Rieti, tra i borghi più belli troviamo Castel di Tora. Questo incantevole borgo medievale si trova sulle sponde del lago del Turano, circondato da una natura incontaminata. Il centro storico di Castel di Tora è caratterizzato da strette stradine lastricate, case in pietra e bellissime chiese antiche. Tra le principali attrazioni turistiche del paese ci sono la chiesa di San Sebastiano, la chiesa della Madonna delle Grazie e il castello medievale. Il castello di Castel di Tora fu costruito nel IX secolo ed è stato ristrutturato nel corso dei secoli. Oggi il castello ospita mostre e eventi culturali. Il panorama che si può ammirare dalla sommità del castello è mozzafiato, con una vista panoramica sul lago del Turano e sulle montagne circostanti.

Il lago del Turano è una delle principali attrazioni naturali della zona. Il lago offre numerose attività all’aria aperta, come il nuoto, la pesca e le passeggiate in barca. Lungo le rive del lago ci sono anche alcune spiagge libere dove poter prendere il sole e rilassarsi. Castel di Tora è un luogo ideale per chi cerca pace e tranquillità lontano dal caos della città. Il borgo offre anche numerose opportunità per gli amanti dell’enogastronomia, con ristoranti che servono piatti tipici della cucina locale. In definitiva, Castel di Tora è un piccolo gioiello nascosto nel cuore del Lazio, un luogo incantevole dove poter trascorrere una vacanza indimenticabile immersi nella natura e nella storia.

Greccio, sulle orme di San Francesco

Sempre nella provincia di Rieti, il borgo di Greccio entra di diritto tra i più bei borghi del Lazio. Conosciuto soprattutto per il suo presepe vivente, che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo, questo piccolo centro abitato è anche ricco di storia e cultura. Il centro storico di Greccio si sviluppa attorno alla chiesa romanica di San Francesco, costruita nel XIII secolo su una collina che domina la valle del fiume Velino. Qui si possono ammirare antichi palazzi in pietra e vicoli lastricati che conducono a suggestivi angoli panoramici. Ma Greccio è anche un luogo di grande spiritualità, grazie alla presenza del Santuario Francescano, dove San Francesco d’Assisi visse e pregò nel XIII secolo. Il santuario ospita un museo dedicato alla vita e alle opere del santo patrono degli animali e delle nature.

Il paesaggio intorno a Greccio è dominato dalle montagne della Sabina e dall’antico bosco sacro di Sante Marie, dove si trovano le famose cascate delle Marmore. Questo luogo incantato è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’Umanità ed è meta ideale per escursioni a piedi o in mountain bike. Greccio è un borgo affascinante che merita sicuramente una visita. Tra la bellezza dei suoi paesaggi naturali e l’importanza della sua storia religiosa, questo piccolo centro abitato offre un’esperienza autentica e indimenticabile a tutti coloro che decidono di scoprirlo.

I borghi più belli del Lazio sul mare: Sperlonga

Siamo ora in provincia di Latina. Qui troviamo Sperlonga, è uno dei borghi più belli del Lazio sul mare. Questo pittoresco borgo si affaccia sul Mar Tirreno ed è famoso per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline. Il centro storico di Sperlonga è un labirinto di vicoli stretti e tortuosi, arricchiti da archi e portoni in pietra. Le case sono tutte bianche, con porte e finestre decorate con fiori colorati. Il borgo è dominato dalla Torre Truglia, una torre di avvistamento del XVI secolo che offre una vista panoramica mozzafiato sulla costa. La spiaggia principale di Sperlonga, lunga circa un chilometro, è circondata da scogliere e colline verdi. Qui si trovano alcuni dei migliori stabilimenti balneari della zona, ma c’è anche una porzione di spiaggia libera, ideale per chi preferisce la tranquillità. Lungo la passeggiata sul mare si trovano numerosi ristoranti e bar dove gustare specialità locali come il pesce fresco o la pizza alla pala.

Ma Sperlonga non è solo mare: il borgo vanta anche un importante patrimonio storico-artistico. Il Museo Archeologico Nazionale contiene i resti di una villa romana del I secolo d.C., scoperta nel 1957 durante i lavori per la costruzione della ferrovia. Le pareti della villa sono decorate con splendidi affreschi che rappresentano scene mitologiche e paesaggi marini. Sperlonga è un luogo incantevole che combina mare, cultura e gastronomia. Un’esperienza imperdibile per chi vuole scoprire i borghi più belli del Lazio sul mare.

I borghi più belli del Lazio sul mare: San Felice Circeo

Restiamo in provincia di Latina, dove troviamo San Felice Circeo, tra i borghi più belli del Lazio sul mare, situato sulla costa tirrenica a sud di Roma. Questa località turistica offre una combinazione perfetta tra la bellezza del mare e la storia antica della regione. Il borgo si trova su una collina che domina il mare, offrendo una vista mozzafiato sul Golfo di Gaeta. Il centro storico è caratterizzato da stretti vicoli e case colorate, con numerose chiese e monumenti che testimoniano l’antichità del luogo. Tra i monumenti più importanti ci sono la Torre dei Templari, risalente al XII secolo, e il Castello medievale. Da non dimenticare il Faro, da dove si può godere una vista spettacolare.

Ma San Felice Circeo è anche famosa per le sue spiagge meravigliose. A poca distanza c’è la famosa spiaggia di Sabaudia, lunga circa 20 km, caratterizzata da dune sabbiose e acque cristalline. Ma ci sono anche altre spiagge più piccole e meno frequentate, come quella di San Vito o quella di Torre Paola. Inoltre, il territorio circostante offre numerosi itinerari naturalistici tra cui escursioni nel Parco Nazionale del Circeo o visite alle grotte marine che si trovano nella zona. San Felice Circeo è quindi una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del mare ma anche della cultura e della natura. Grazie alla sua posizione strategica, inoltre, è possibile visitare facilmente altre località turistiche della regione come Terracina o Sperlonga, oppure per imbarcarsi verso isole come Ponza o Ventotene.

I borghi più belli del Lazio sul mare: Gaeta medievale

Sempre in provincia di Latina, a poca distanza da San Felice Circeo e da Sperlonga, troviamo Gaeta, un antico borgo costiero che risale al Medioevo. La città è famosa per la sua bellezza e per il suo patrimonio artistico e culturale: lo scorso anno ha addirittura vinto il titolo di borgo più bello del Lazio aggiudicandosi il contest lanciato via social lo scorso 3 ottobre dalla Regione Lazio. Il centro storico di Gaeta è caratterizzato da strette strade lastricate, palazzi antichi e chiese medievali. La cattedrale di San Giovanni Battista è uno dei monumenti più importanti della città: costruita nel XII secolo in stile romanico, presenta una facciata gotica e un imponente campanile. Altri luoghi di interesse includono la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il castello angioino-aragonese e il mausoleo di Lucio Munazio Planco.

Ma la vera attrazione di Gaeta sono le sue spiagge. Lungo la costa si trovano numerose calette e baie dal mare cristallino, ideali per fare il bagno o praticare sport acquatici come il windsurf o il kitesurf. Tra le spiagge più famose ci sono quella di Serapo, quella di Fontania e quella di Ariana. Gaeta è anche nota per la sua gastronomia: tra i piatti tipici della città ci sono gli gnocchi alla sorrentina, il polpo alla luciana e i fagioli con le cotiche. Possiamo quindi affermare con certezza che Gaeta è uno dei borghi più belli del Lazio sul mare: una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della storia, della cultura e del relax.