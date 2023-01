Borghi più belli d’Italia 2023: la classifica dei migliori dell’anno

Quali sono i borghi più belli d’Italia? E’ difficile stilare una classifica dei borghi più belli d’Italia perché il nostro paese ne è davvero ricco e ognuno è bellissimo e caratteristico a modo suo. Tuttavia, se non sapete dove andare in gita, ecco una lista da cui prendere spunto per visitare i borghi più belli. Qualsiasi meta sceglierete, vivrete una bellissima esperienza!

Classifica dei borghi più belli d’Italia 2023

Questo 2023 è un anno perfetto per organizzare le vacanze, dato che tutti i ponti e le festività cadono a pennello. Infatti, con soltanto 4 giorni di ferie potrete averne 32 di vacanza, perché non approfittarne? Ecco alcune idee se volete visitare i borghi italiani, secondo la classifica elaborata da The Wom, questi sono i più belli:

BARD, VALLE D’AOSTA

GRASSONEY, VALLE D’AOSTA

VOGOGNA, PIEMONTE

ORTA SAN GIULIO, PIEMONTE

RICETTO DI CANDELO, PIEMONTE

TREMOSINE SUL GARDA, LOMBARDIA

SIRMIONE, LOMBARDIA

CASTELLARO LAGUSELLO, LOMBARDIA

APRICALE, LIGURIA

DOLCEACQUA, LIGURIA

TELLARO, LIGURIA

CANALE DI TENNO, TRENTINO

VENZONE, ALTO ADIGE

BORGHETTO SUL MINCIO, VENETO

ARQUÀ PETRARCA, VENETO

BOBBIO, EMILIA ROMAGNA

CASTELL’ARQUATO, EMILIA ROMAGNA

DOZZA, EMILIA ROMAGNA

PITIGLIANO, TOSCANA

ANGHIARI, TOSCANA

SAN GIMIGNANO, TOSCANA

BUONCONVENTO, TOSCANA

SAN QUIRICO D’ORCIA, TOSCANA

CORINALDO, MARCHE

GRADARA, MARCHE

GROTTAMMARE, MARCHE

SPELLO, UMBRIA

BEVAGNA, UMBRIA

ORVIETO, UMBRIA

CASTIGLIONE DEL LAGO, UMBRIA

SANTO STEFANO DI SESSANIO, ABRUZZO

PESCOCOSTANZO, ABRUZZO

TAGLIACOZZO, ABRUZZO

CIVITA DI BAGNOREGIO, LAZIO

CALCATA, LAZIO

CASTEL GALDOLFO, LAZIO

SANT’AGATA DE’ GOTI, CAMPANIA

ATRANI, CAMPANIA

ALBORI, CAMPANIA

VIETRI SUL MARE, CAMPANIA

FORNELLI, MOLISE

SEPINO, MOLISE

BAGNOLI DEL TRIGNO, MOLISE

PIETRAPERTOSA, BASILICATA

ACERENZA, BASILICATA

VENOSA, BASILICATA

CISTERNINO, PUGLIA

LOCOROTONDO, PUGLIA

BOVINO, PUGLIA

OSTUNI, PUGLIA

TROPEA, CALABRIA

ROCCA IMPERIALE, CALABRIA

GERACE, CALABRIA

CHIANALEA DI SCILLA, CALABRIA

ERICE, SICILIA

PETRALIA SOPRANA, SICILIA

MARZAMEMI, SICILIA

CEFALÙ, SICILIA

BOSA, SARDEGNA

CARLOFORTE, SARDEGNA

BAUNEI, SARDEGNA

I borghi più belli del Lazio

Se volete visitare la Capitale e poi concedervi delle passeggiate nei borghi del Lazio, rimarrete decisamente sorpresi dalle meraviglie che troverete. Potreste spostarvi vicino Viterbo e poi visitare: Civita da Bagnoregio, Calcata, Celleno, Acquapendente e Montefiascone. Civita da Bagnoregio è uno dei borghi più belli, viene chiamato “La città che muore” perché sono rimasti soltanto 11 abitanti e le nascite sono pari a zero. Dovrete attraversare un lungo ponte sospeso nel vuoto per raggiungere il paesino arroccato, avrete una vista mozzafiato!

I borghi più belli della Toscana

La toscana è ricca di bellissimi borghi sulle colline e avrete l’imbarazzo della scelta. Grazie alla sua storia e al fatto che la toscana sia stata uno dei centri culturali e artistici più importanti durante il medioevo e il rinascimento, la bellezza artistica è strabiliante. La regione è costellata da borghetti medievali e castelli in pietra ancora perfettamente conservati, da raggiungere percorrendo piccole stradine di sanpietrini. Sicuramente meritano una visita almeno una volta nella vita: Buonconvento, Suvereto, la famosa Anghiari, ma anche Volterra e San Gimignano vi lasceranno senza parole.

I borghi più belli della Campania

Per un viaggio un po’ più a sud la Campania vi sorprenderà con il suo mix di antichità e modernità e con le sue casette in pietra che affacciano direttamente sul mare. Alcuni paesini che potete assolutamente perdervi, ci sono: Sant’Agata dei Goti, Albori e Atrani. Ad Albori vedrete tantissime casette colorate, mentre nell’ultimo paesino consigliato potrete fare una bellissima passeggiata sul mare e tra i vicoletti medievali. Non dimenticatevi Furore, vicino ad Amalfi, vi lascerà senza fiato!