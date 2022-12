Ponte dell’Immacolata: quali sono i luoghi più belli del Lazio da visitare l’8 dicembre

Avete già pensato a come trascorrere il prossimo Ponte dell’8 dicembre? Quello dell’Immacolata? Ebbene, ricordatevi che non sempre è necessario allontanarsi troppo da casa, anzi. Spesso e volentieri le più belle meraviglie sono nascoste proprio sotto il nostro naso, nei posti che di solito frequentiamo e ai quali – forse proprio per questo – non prestiamo la giusta e dovuta attenzione. C’è chi spende tanti, troppi, soldi per poter dire di aver fatto una ”bella vacanza”. Ma è davvero così? In questo articolo vogliamo mostrarvi una rassegna più o meno completa dei posti più belli del Lazio dove poter trascorrere il ponte dell’Immacolata il prossimo 8 dicembre, e senza allontanarvi troppo! Perché di posti ce ne sono davvero tantissimi, e a fine articolo sarete solamente attanagliati dal dubbio della scelta. Continuate a leggere per scoprirli tutti!

Quali sono i borghi più belli del Lazio da visitare: la lista completa

Ponte dell’Immacolata nei posti più belli del Lazio: le proposte

Come anticipato, per gli amanti delle scoperte, delle avventure e delle piacevoli gite all’aria aperta, ecco una rassegna dei posti più magici del Lazio per trascorre in modo alternativo il prossimo Ponte dell’8 dicembre: in totale sono 12 i luoghi che vogliamo proporvi, uno più bello dell’altro: tra borghi, castelli, siti archeologici, parchi naturali e luoghi di culto. Ecco le nostre proposte.

1. Anagni, la città dei Papi