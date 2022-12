Dove si può andare a sciare l’8 dicembre nel Lazio e in Abruzzo? Ecco quali sono le piste da sci aperte

Un ponte è in arrivo, quello dell’8 dicembre. E, poi, ancora qualche giorno di lavoro e finalmente arriveranno anche le feste di Natale e Capodanno. Tutto è pronto per godere con i propri cari di questo magnifico momento dell’anno, certamente il più magico, quello più atteso da grandi e piccini. Sempre più italiani, poi, optano per la classica ”settimana bianca”, dove potere vivere dei giorni al caldo, ma con la neve ben in vista, e magari anche sciare. Da Roma si va anche in Abruzzo per potersi fare una bella sciata, con tanta neve candida a fare da contorno. Infatti, le montagne del Lazio non sono ancora ricoperte dalla coltre di neve tanto sperata, e per questo si ricercano altre località in cui trascorrere questi periodi di relax e divertimento. Intanto, però, gli operatori nelle principali località stanno già sul pezzo: in zone come quelle di Leonessa e del Terminillo, in Provincia di Rieti, si arriva al quasi tutto esaurito per la vicina festività del Capodanno.

Dove andare a sciare in Italia? Ecco quali sono le piste da sci più belle e dove si trovano

Dove sciare l’8 dicembre in Abruzzo

Dal primo dicembre, poi, è iniziata il 1° dicembre la stagione sciistica del Comprensorio Ski Pass Alto Sangro, Aremogna-Pizzalto- Montepratello, a Roccaraso. In questa giornata l’accesso alle piste era completamente gratis. I tracciati, dunque, sono già pronti, non solo grazie al cambio di temperature dei giorni scorsi, ma anche grazie all’attivazione del sistema d’innevamento programmato più moderno d’Europa. Le vacanze bianche sono davvero prossime da queste parti: per il momento, però, è in funzione soltanto l’Aremogna, gestita dall’imprenditore Roberto Del Castello, ma presto seguiranno anche gli altri. Ricordiamo, a tal proposito, che lo Skipass viene emesso dalle biglietterie dell’Aremogna, negli orari di apertura, e nelle sedi del Consorzio, dalle ore 8:15 alle 10:15 e dalle 17:00 alle ore 19: 45. Ma non è tutto, perché anche a Roccaraso dalle ore 8:00 alle ore 10.00 e dalle 7:00 alle ore 19:45. Gli impianti, invece, di Ovindoli Monte Magnola del presidente Giancarlo Bartolotti, saranno attivati a partire proprio dall’8 dicembre. Sul Gran Sasso, le emozioni migliori: qui la neve naturale supera il metro e mezzo di altezza.

Quando riaprono le piste da sci in Abruzzo? Tutte le date

Dove andare a sciare nel lazio

Per il momento, e anche per il prossimo ponte dell’8 dicembre, impianti e piste da sci sono chiusi nella provincia di Rieti. La neve è ancora scarsa, raggiungendo appena i 12-15 centimetri al massimo della quota, a cui si aggiungono anche altri problemi, come ad esempio al Terminillo, dove l’impianto, oltre ad essere chiuso per la scarsa quantità di neve, è anche oggetto di una trattativa sulla gestione. Per il futuro è previsto certamente un bando per una eventuale nuova gestione. Poi, a Campostella di Leonessa e Selvarotonda di Cittareale la situazione è pressapoco simile: la neve è poca, e non consente forti emozioni, dunque gli impianti rimarranno chiusi in questi. giorni. Impianti chiusi anche a Campo Staffi (che aprirà il 7 gennaio) e Campocatino, in Provincia di Frosinone, la cui apertura è prevista non prima del 18 febbraio.