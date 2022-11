Quando riaprono le piste da sci in Abruzzo? Tutte le date

Quando aprono le aree sciistiche di Abruzzo per la stagione sciistica?L’inverno è alle porte, e le vacanze di Natale, pure. Dunque, è già nell’aria la voglia di neve, del caldo focolare, delle cioccolate calde, della legna scricchiolane sulla brace, e di quel tepore tipico delle serate invernali accompagnate da buon cibo dopo una lunga giornata sportiva, magari passata in groppa ai propri sci. Sono infatti molti gli italiani che hanno la buona e sana abitudine di passare parte delle loro vacanze natalizie in montagna, con parenti ed amici, così da poter sfruttare al meglio il tempo concesso loro durante questo periodo. E sempre più italiani, inoltre, si appassionano agli sci, facendone una vera e propria religione. Risulta naturale, dunque, che proprio in queste settimane siano in molti a chiedersi dove e quando poter trascorrere la propria ”settimana bianca”, nelle località più gettonate, come ad esempio quelle in Abruzzo.

Le piste da sci in Abruzzo: tutte le informazioni

Per questo motivo, abbiamo deciso di indirizzarvi ad un elenco completo, dove potrete trovare tutti gli orari di apertura previsti, e potrete anche ordinare la vostra ricerca in base alla date in cui sono previste le vostre vacanze, le località sciistiche che preferite, con la presenza o meno di neve e con tanto di recensioni ricevute da parte degli altri avventori che hanno già avuto esperienza in quel posto. Una sola nota importante, da sottolineare e tenere bene a mente durante la ricerca del vostro luogo ideale: gli orari di apertura non sono garantiti e potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteo. Per visitare la pagina con tutte le offerte e i criteri di ricerca basta collegarsi al seguente LINK.