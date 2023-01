Previsioni meteo Befana 2023 a Roma e nel Lazio: caldo fuori stagione, poi la pioggia, che tempo farà nei prossimi giorni

L’anticiclone africano resiste e continua anche a inizio 2023: rimane il caldo anomalo e l’innalzamento delle temperature a causa del surriscaldamento globale. Ecco le previsioni meteo per la Befana 2023 a Roma e nel Lazio per non farsi cogliere da brutte sorprese durante i festeggiamenti.

Previsioni meteo Befana 2023 a Roma e nel Lazio

Le temperatura non accennano a diminuire e il caldo è sempre più forte anche se siamo in pieno inverno. Questi sono solo alcuni degli effetti della crisi climatica, che vedono anche molti temporali e nevicate fuori stagione. Gli eventi atmosferici “straordinari” sono sempre più comuni e sempre più visibili. Anche per questi ultimi giorni di festa e per il giorno dell’epifania il caldo a Roma non si ferma e ci saranno temperature massime dai 15 ai 16 gradi.

Che tempo farà a Roma il 6 gennaio 2023

A Roma il caldo si farà sentire, quindi potrete organizzare anche dei festeggiamenti all’aria aperta o approfittarne per fare una passeggiata nel verde. Soltanto il giorno dell’epifania le temperature si abbasseranno leggermente verso i 6 gradi, da domenica 8 saliranno di nuovo intorno ai 13 gradi. La temperatura, però, non scenderà mai al di sotto della minima di 10 gradi. Oggi, martedì 3 gennaio, e domani, il cielo sarà coperto di nuvole ed è prevista qualche pioggia debole nel week-end.

Che tempo farà nel Lazio per il giorno dell’Epifania 2023

In tutto il Lazio la situazione sarà circa come quella di Roma, soltanto in alcune zone le temperature saranno più basse. A Viterbo, Rieti e Frosinone ci sarà un vento leggermente freddo che vede la temperatura di circa due gradi più bassa rispetto alla capitale. La neve si fa desiderare e cadrà soltanto un po’ la prossima settimana sul Monte Livata, ma sarà comunque mista a pioggia, quindi aspettate a prenotare tutto per andare a sciare!