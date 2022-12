Befana in Piazza Navona a Roma (con i calciatori della AS Roma): il programma completo

Torna la Befana in Piazza Navona a Roma. Si tratta di uno degli eventi più amati dal pubblico ma che, a causa della pandemia, negli ultimi anni non ha avuto luogo. Il prossimo 6 gennaio però le lancette dell’orologio verranno simbolicamente spostate all’indietro al periodo pre-Covid e i romani, ma anche i tanti turisti presenti nella Capitale in questi giorni, potranno riabbracciare la tradizionale ‘vecchina’ che anima gli ultimi giorni delle festività natalizie.

Epifania a Roma, torna la Befana a Piazza Navona

Sale dunque l’attesa per lo show considerando che tra l’altro la Befana sorvolerà la Piazza: protagonista sarà un Vigile del Fuoco che si “lancerà” (munito dell’immancabile scopa) dal campanile della Chiesa Sant’Agnese in Agone atterrando in mezzo alla folla per la gioia di grandi e piccini.

Presente l’AS Roma

Ma c’è di più. Quest’anno infatti, come riporta stamani il Messaggero, a distribuire doni e dolciumi tipici della festività del 6 gennaio ci saranno anche i calciatori della As Roma che aiuteranno così la Befana. Attese almeno 30.000 persone per l’evento che quest’anno, in virtù del nuovo bando, ha visto anche il ritorno di giostre e bancarelle.

Il programma della Befana a Piazza Navona 2023

Sì perché il programma prevede stand dedicati al commercio e artigianato dei prodotti tipici del Natale, dai libri ai presepi, dai dolciumi alle decorazioni. E poi ancora attrazioni, spettacoli e spazi dedicati alle eccellenze del territorio. Una tra le piazze monumentali più celebri della Capitale si è riempita quindi di luci e suoni, addobbi natalizi, presepi, dolci e giochi per bambini, spettacoli viaggianti, il magico teatro dei burattini e l’antica giostra dei cavalli.

Il nuovo bando

Per questa edizione l’Assessorato per le Politiche della Sicurezza, le Attività Produttive e le Pari Opportunità ha lavorato infatti per integrare il bando con l’obiettivo di assegnare tutte le 64 postazioni a disposizione, visto che 22 erano ormai vacanti. Sono state dunque ampliate le categorie merceologiche, dai libri ai prodotti agroalimentari tradizionali, in modo da stimolare la partecipazione al bando. E si è stabilito di assegnare un premio di punteggio all’imprenditoria femminile e ai giovani under 35.

Foto Ufficio Stampa Roma Capitale

Orari metro Roma venerdì 6 gennaio 2023

Come per le giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio anche per la Befana i trasporti subiranno alcune modifiche. Per quanto riguarda la metro gli orari saranno quelli consueti per le giornate festive dunque le ultime corse saranno per l’1.30 di notte; stesso discorso per la pedonalizzazione per via dei Fori Imperiali. Deviate invece le linee 51, 75, 85, 87 e 118 mentre nella notte tra il 5 e il 6, sarà deviata la nMB. Tornando ai bus saranno potenziate, dalle 10,30 alle 20,30, le linee bus 075, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 705, 714, 913 e 990. E ancora. Per quanto riguarda il Piano della Mobilità per le festività natalizie, le Ztl diurne di Centro e Tridente saranno attive tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6,30 alle 20, fino all’8 gennaio. Infine, sempre il 6 gennaio, si terranno le tradizionali celebrazioni in Vaticano: ci saranno pertanto limitazioni alla circolazione, e alla sosta, sulle strade attorno alla basilica di San Pietro.