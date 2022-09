Roma, torna a piazza Navona la festa della Befana: il bando e le novità di quest’anno

Roma. Dopo il fermo obbligato causata dalla pandemia e l’edizione flop del 2018, torna finalmente il tradizionale appuntamento con la Festa della Befana. Ad ospitare l’evento, dal primo dicembre al 6 gennaio, la splendida Piazza Navona.

Torna la Festa della Befana a Piazza Navona: il bando e gli stand

È stato presentato ieri in Campidoglio il piano da parte di Monica Lucarelli, assessora allo Sviluppo Economico della giunta Gualtieri. Sempre ieri è stato aperto il bando che assegnerà le 22 postazioni rimaste scoperte tra il 2017 e il 2019.

In totale sono 64 le postazioni, molte delle quali sono già occupate, effetto diretto del bando fatto dalla Raggi nel 2017. Pertanto, fino al prossimo 14 ottobre gli esercenti interessanti possono concorrere per uno dei seguenti banchi: 5 stand per le attività commerciali, 7 per quelle artigianali, 4 per l’enogastronomia e 6 per gli articoli da regalo.

Le novità

Una ventata di novità caratterizza la Befana dell’amministrazione Gualtieri. Da un lato, infatti, una premialità verrà riservata alle imprese femminili e a quelle giovanili under 35 dall’altro invece fa capolino un programma di eventi culturali attivo soprattutto nei giorni festivi. Per quel che riguarda i punteggi di anzianità va precisato che saranno ricalcati sulla base dell’attuale licenza e non in base a quelle precedenti, così da fare in modo che ad ottenere gli stand non siano sempre le stesse persone.

Illuminazione

Complice il caro energia, un tasto delicato è rappresentato dall’illuminazione. Nonostante i rincari, l’assessora Lucarelli ha auspicato che a Roma nel periodo natalizio non vengano spente le luci: ‘Il caro bolletta riguarda tutti noi, ci sono aumenti del 300%. Stiamo ragionando con il Sindaco, ma non è facile trovare soluzioni sul piano tariffario del Comune. Spegnere la città non aiuta nessuno, soprattutto in un momento di arrivo dei turisti sarebbe un danno al commercio’.