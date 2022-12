Orari metro Capodanno Roma: a che ora chiude, orari mezzi e bus 31 dicembre e 1 gennaio 2023

Mancano davvero poche ore alla notte di Capodanno e anche Roma, così come tutte le grandi città, si prepara per il veglione dell’ultimo dell’anno al quale seguiranno feste ed eventi fino praticamente al mattino. Per chi si recherà nelle piazze e nei luoghi degli eventi il Campidoglio ha varato un piano di trasporti straordinario per oggi 31 dicembre 2022 e domani 1 gennaio 2023. Prolungato l’orario delle linee della metropolitana, che dopo la chiusura come di consueto saranno sostituite dai mezzi notturni, chiuse alcune strade con deviazioni sul posto. Ecco allora tutte le informazioni utili per stannotte.

A che ora chiude la metro a Roma a Capodanno 2023

Per la notte di Capodanno la metropolitana di Roma chiuderà alle 2.30. Dopodiché, da questo orario in poi, sia le metro che la ferrovia MetroMare saranno sostituite dalle linee bus notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive sino alle 8. Per quanto riguarda invece tutte le altre linee bus e tram, sempre il 31 dicembre, si fermeranno alle 21.00 (le linee il cui servizio termina prima delle 21 mantengono il proprio orario), con l’eccezione di 13 collegamenti attivi anche di notte (sino alle 2,30). Le linee attive sino alle 2,30 di notte saranno: H, 2 (per l’occasione su bus anziché su tram), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905. La linea notturna n913 sarà attiva dalle 21,30 alle 2,30. Sulla rete notturna, dunque, circoleranno le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME (dalle 2,30 alle 8) e la linea n913 (dalle 21,30 alle 2,30). Le altre linee “n” nella notte tra il 31 e l’1 non saranno in servizio. I treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno le ultime corse da Termini alle ore 21,30, da Centocelle alle 21,03.

Quando chiudono i parcheggi della metro Laurentina e Anagnina il 31 dicembre

I parcheggi di scambio di Anagnina, e Laurentina, così come quelli di Cinecittà, Arco di Travertino, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano sono aperti dalle 5,15 del mattino e sino alle 3,15 di notte. Il parcheggio della stazione Ostiense è aperto dalle 6 alle 20. Il parcheggio Trastevere chiude invece alle 23. Le biglietterie Atac chiudono alle ore 19. Utilizzabili anche le biglietterie online. In metro, e su molti bus e tram, si può anche pagare con la carta di credito o il bancomat.

Quali strade sono chiuse a Roma sabato 31 dicembre 2022 e dove saranno attive le ZTL

Per chi pensa di spostarsi in auto ricordiamo che sempre per la notte dell’ultimo dell’anno sono previste chiusure e deviazioni nell’area del Circo Massimo, dove si terrà un concerto organizzato da Roma Capitale. Ci sarà, inoltre, l’accensione straordinaria, notturna, delle telecamere che controllano le Zone a traffico limitato (Qui i dettagli).

Orari metro Roma domenica 1 gennaio 2023

Quali saranno invece gli orari per la giornata di domani, 1 gennaio 2023? Per quanto riguarda la metropolitana nella giornata del 1 gennaio, il servizio riprenderà alle 8.00 del mattino per poi proseguire con il normale orario festivo. I parcheggi di scambio di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano apriranno alle ore 7,45. Il parcheggio della stazione Ostiense apre alle 8. Il parcheggio Trastevere apre alle 6. Le biglietterie Atac sono aperte dalle 10,40 alle 20. Utilizzabili anche le biglietterie online. In metro, e su molti bus e tram, si può anche pagare con la carta di credito o il bancomat. Sui canali di comunicazione di Cotral e Astral gli orari di bus extraurbani, ferrovia Roma-Nord e ferrovia Metromare.